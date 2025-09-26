Trump chama ex-diretor do FBI James Comey de 'policial corrupto'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuou nesta sexta-feira (26) com suas demonstrações de satisfação pelo indiciamento de um de seus adversários políticos, o ex-diretor do FBI James Comey, que classificou como "policial corrupto". Comey foi acusado, um dia antes, de falso testemunho e obstrução de justiça em relação com a investigação que realizou para determinar se a Rússia interferiu nas eleições de 2016, vencidas por Trump, e sobre se membros da campanha do republicano agiram em conluio com Moscou.

Os presidentes dos Estados Unidos historicamente se esforçam para mostrar, pelo menos em público, uma clara separação entre a Casa Branca e o Departamento da Justiça, uma tradição que o magnata está quebrando. "Ele é um policial corrupto, e sempre foi", por isso "terá que pagar um preço muito alto!", afirmou o mandatário em um comunicado em sua plataforma Truth Social, em mais uma demonstração de sua tentativa de influenciar o Departamento da Justiça. Trump demitiu Comey em 2017, durante o seu primeiro mandato presidencial, em meio a uma investigação sobre interferência eleitoral. O ex-diretor do FBI garantiu que é inocente e disse estar pronto para encarar a Justiça.

A acusação chega dias depois de Trump reivindicar publicamente à procuradora-geral, Pam Bondi, que tomasse medidas contra aqueles que o magnata considera seus inimigos. "Justiça nos Estados Unidos!", escreveu o republicano na Truth Social, afirmando não ter nenhum vínculo com o indiciamento de "um dos piores seres humanos aos quais este país já esteve exposto". Se for declarado culpado, Comey pode pegar até cinco anos de prisão, segundo a promotora federal Lindsey Halligan, ex-advogada pessoal do presidente e designada por ele há poucos dias, apesar de não ter experiência na Promotoria.