Netanyahu rejeita um Estado palestino e quer 'terminar o trabalho' em Gaza rapidamente

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira (26) que aceitar a criação de um Estado palestino seria um "suicídio nacional" para Israel e que quer "terminar o trabalho" em Gaza "o mais rápido possível", em um discurso na ONU boicotado por grande parte das delegações. "Acho que temos um acordo" para encerrar a guerra em Gaza, declarou o presidente americano, Donald Trump, em Washington.

Em um discurso dramático, proferido em hebraico e inglês, Netanyahu se dirigiu diretamente aos reféns mantidos pelo grupo armado islamista Hamas, após anunciar que as forças israelenses instalaram alto-falantes em Gaza para transmitir seu discurso ao vivo. "Não descansaremos até trazê-los para casa", disse Netanyahu, que acusou a comunidade internacional de permitir "mentiras antissemitas". Israel ficou um pouco mais isolado esta semana com o reconhecimento de um Estado palestino por países como França, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal. Pelo menos 151 dos 193 membros da ONU já tomaram essa medida, que é mais simbólica do que efetiva. O grande auditório da ONU estava praticamente vazio quando Netanyahu subiu ao palco. Os delegados e público presentes aplaudiram e vibraram com o primeiro-ministro, em meio a apelos à ordem do presidente da Assembleia.

Com o rosto tenso, Netanyahu ergueu cartazes demonstrando como Israel desmantelou o que chamou de "eixo do mal" liderado pelo Irã no último ano, com ataques às instalações nucleares do regime de Teerã, assassinatos de líderes do Hezbollah e do Hamas e ataques aéreos no Iêmen. Ele afirmou que seu país "destruiu a maior parte da máquina terrorista do Hamas" e busca "terminar o trabalho" em Gaza "o mais rápido possível". Aceitar um Estado palestino seria um "suicídio nacional", principalmente porque a Autoridade Palestina é "corrupta até a medula" e mente quando afirma querer coexistir pacificamente com Israel, afirmou Netanyahu.

No dia anterior, o veterano líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, havia dito à mesma assembleia que "o Hamas não terá nenhum papel a desempenhar na governança" de um futuro Estado. "O Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", disse Abbas, que falou por mensagem de vídeo porque os Estados Unidos lhe negaram um visto para viajar para Nova York. Após o discurso de Netanyahu nesta sexta-feira, o Hamas afirmou que a retirada das delegações evidencia o "isolamento" de Israel como resultado da guerra em Gaza.

"O boicote ao discurso de Netanyahu é uma manifestação do isolamento de Israel e das consequências da guerra de extermínio", afirmou, em um comunicado, Taher al Nunu, alto dirigente do comitê político do movimento islamista palestino. - "Não permitirei" - Netanyahu acusou especificamente os países europeus de aceitarem a "propaganda do Hamas" ao pressionar Israel a estabelecer um cessar-fogo e negociar o resgate de reféns, vivos ou mortos, em Gaza.