Dinamarca volta a fechar aeroporto por alerta de drones

Um aeroporto dinamarquês foi obrigado a interromper as operações na madrugada de sexta-feira (26) após um alerta de drones pela segunda noite consecutiva, e depois que a primeira-ministra atribuiu incidentes similares ocorridos nesta semana a "ataques híbridos". O espaço aéreo sobre o terminal de Aalborg, no norte da Dinamarca, permaneceu fechado do final da noite de quinta-feira até 00h35 de sexta-feira devido a um alerta para a presença de drones, informou a Polícia.

O fechamento obrigou um voo da KLM procedente de Amsterdã a retornar e provocou o cancelamento de um voo da Scandinavian Airlines procedente da capital dinamarquesa, Copenhague. As autoridades, no entanto, não confirmaram formalmente a presença de drones. Dispositivos similares foram detectados na quarta e quinta-feira nos aeroportos de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg e na base aérea de Skrydstrup, antes de se afastarem, alertou a Polícia. Esse incidente provocou um primeiro fechamento em Aalborg durante várias horas. A observação de drones também motivou o fechamento do aeroporto da capital, Copenhague, no início da semana. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou na quinta-feira que o país havia sido "vítima de ataques híbridos", sem referência a uma forma de guerra não convencional.

O Ministério da Defesa denunciou uma operação "sistemática" causada por um "ator profissional", sem citar um nome. Os incidentes aconteceram após a incursão de drones russos na Polônia e Romênia, além de aviões de combate de Moscou no espaço aéreo da Estônia, mas as autoridades dinamarquesas e europeias não estabeleceram, até o momento, qualquer relação entre os incidentes. Frederiksen afirmou, no entanto, que a Rússia era "o principal país que representa uma ameaça à segurança da Europa".

Moscou rejeitou com veemência o envolvimento. A embaixada da Rússia em Copenhague denunciou uma "provocação orquestrada". No último fim de semana, outros aeroportos europeus, em particular os de Bruxelas, Londres, Berlim e Dublin, foram afetados por um ataque cibernético cuja origem não foi revelada.

- "Muro" contra drones - O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a Aliança leva "muito a sério" o incidente com drones relatado na quinta-feira em um país membro. Ele afirmou que está trabalhando para garantir a segurança deste tipo de infraestrutura. Após uma reunião com Frederiksen, o presidente francês, Emmanuel Macron, se declarou disposto a "contribuir para a segurança do espaço aéreo dinamarquês".