Dinamarca liga incursão de drones a ações russas

Presença de drones provocou interrupções no aeroporto de Copenhague. Governo dinamarquês denuncia "grave ataque" e diz que não descarta que Moscou esteja por trás de incidente.A primeira-ministra da Dinamarca denunciou nesta terça-feira (23/10) o sobrevoo de diversos drones que provocaram o fechamento temporário do aeroporto de Copenhague. Segundo Mette Frederiksen, tratou-se do "ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" do país. Na madrugada de segunda para terça-feira, os aeroportos da capital dinamarquesa e o de Oslo, na Noruega, ficaram fechados por várias horas devido à presença de drones em suas imediações. Dezenas de voos tiveram que ser desviados ou cancelados. Frederiksen também vinculou a ação as incursões de drones com a violação dos espaços aéreos de outros países da Otan pela Rússia e com os ciberataques que afetaram importantes aeroportos europeus no fim de semana. "O que vimos na noite passada foi o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento”, afirmou em um comunicado. "Isso se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", acrescentou. Em declarações posteriores ao canal de televisão DR, Frederiksen afirmou que não poderia descartar o envolvimento da Rússia. O Kremlin rechaçou qualquer ligação com o episódio. "Ouvimos acusações infundadas do lado de lá todas as vezes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Os drones apareceram de diferentes direções e sobrevoaram por mais de três horas o aeroporto da capital dinamarquesa, onde um grande dispositivo policial foi mobilizado. As autoridades do aeroporto anunciaram a retomada das atividades na madrugada de terça-feira, mas informaram que o incidente afetou 20.000 passageiros, com 31 voos desviados e mais de 100 cancelados. A polícia afirmou que não havia conseguido identificar a pessoa que operava os drones. "Mas, pelo número de aparelhos, seu tamanho, as rotas de voo e o tempo sobre o aeroporto, é alguém com capacidade", explicou o inspetor Jens Jespersen, da polícia de Copenhague. Alerta na Otan A Otan afirmou que é "cedo demais" para saber se a Rússia está envolvida no incidente em Copenhague, mas urgiu que Moscou interrompa a "escalada" de violações do espaço aéreo de seu flanco oriental. Os embaixadores dos países-membros da Otan se reuniram nesta terça-feira a pedido da Estônia, que na semana passada denunciou a incursão em seu espaço aéreo de três caças russos, interceptados por aviões da aliança. Anteriormente, Polônia e Romênia acusaram Moscou de ter violado seu espaço aéreo com drones. No primeiro país, as defesas da Otan se mobilizaram para abater várias aeronaves. O Kremlin argumentou na segunda-feira que as acusações são "infundadas" e disse que elas seriam parte de uma estratégia para "aumentar as tensões e criar um clima de confronto". Antes das declarações de Frederiksen, o serviço de inteligência dinamarquês já havia alertado que o país escandinavo enfrenta uma "ameaça elevada de sabotagem". "Talvez não venham nos atacar, e sim nos pressionar e ver como reagimos", declarou o diretor de operações do serviço, Flemming Drejer. jps (AFP, ots)