China alerta na ONU sobre retorno à 'mentalidade da Guerra Fria'

O premiê chinês, Li Qiang, alertou nesta sexta-feira (26) contra o retorno à "mentalidade da Guerra Fria" e defendeu o multilateralismo e o livre comércio, em uma crítica velada aos Estados Unidos perante a Assembleia Geral da ONU. O primeiro-ministro não fez nenhuma referência explícita ao presidente americano, Donald Trump, em seu discurso, mas apresentou a potência asiática como defensora da ordem mundial da qual Washington era, até recentemente, o principal guardião.

"O mundo entrou em um novo período de turbulência e transformação", declarou Li. "O unilateralismo e a mentalidade da Guerra Fria estão ressurgindo. As regras e a ordem internacional estabelecidas nos últimos 80 anos estão sendo seriamente desafiadas, e o sistema internacional outrora eficaz está sendo constantemente rompido", observou. "A humanidade está novamente em uma encruzilhada", acrescentou. O líder chinês criticou particularmente a imposição de tarifas pelos Estados Unidos.