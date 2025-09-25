Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas

Autor Axl HERNANDEZ
Sem Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Désiré Doué ou qualquer um dos jovens jogadores mais cobiçados do planeta, o Mundial Sub-20 começa neste sábado (27) no Chile. O futebol se prepara para testemunhar o nascimento de seus futuros ídolos. 

Ainda estão vivas na memória as participações de astros como Lionel Messi, Paul Pogba e Luis Suárez, jogando o torneio rumo à glória. 

Mas, hoje, cada vez mais jogadores brilham ainda muito jovens, tornando o Mundial desta categoria uma competição da qual as gerações mais jovens podem abrir mão. 

Aos 18 anos, o espanhol Yamal (Barcelona), o argentino Mastantuono (Real Madrid) e o brasileiro Estêvão (Chelsea) já brilham na Europa, numa lista que também inclui nomes como o francês Doué (Paris Saint-Germain), de 20 anos. 

Mesmo tendo idade para jogar neste Mundial, seus clubes se recusaram a liberá-los. 

"Se depender de nós, ele ficará conosco", afirmou o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, quando questionado pela imprensa sobre a possível convocação do meia-atacante argentino.

- Sem os mais caros do mundo -

O público também sentirá falta do italiano Giovanni Leoni (Liverpool), dos franceses Leny Yoro (Manchester United), Warren Zaïre-Emery (PSG) e do brasileiro Endrick (Real Madrid). 

E aqui está o fato que talvez resuma melhor este torneio: nenhum nome da lista dos 100 jovens jogadores mais caros do mundo, publicada pelo site especializado Transfermarkt, estará no torneio, que acontecerá entre 27 de setembro e 19 de outubro no Chile.

O Uruguai, atual campeão, tampouco poderá defender seu título após não se classificar para o Mundial no Campeonato Sul-Americano de 2025. 

O torneio no Chile será uma vitrine para estrelas em ascensão como o brasileiro Pedrinho, o argentino Ian Subiabre, o espanhol Jan Virgili e o mexicano Gilberto Mora. 

A seleção anfitriã abrirá a competição no sábado contra a Nova Zelândia, em um Grupo A que também inclui Japão e Egito. 

O Grupo C será a última chave, com Brasil (cinco vezes campeão), Espanha, (campeã de 1999), México (vice-campeão de 1977) e Marrocos. 

A Argentina, maior vencedora do torneio com seis títulos, estreia contra Cuba no domingo, antes de enfrentar Austrália e Itália no Grupo D. 

A França competirá no Grupo E, onde enfrentará Estados Unidos, África do Sul e a estreante Nova Caledônia.

- Aposta em Pedrinho e Deivid Washington -

A Argentina chega ao Chile sem seu destaque, o meia-atacante Claudio "Diablito" Echeverri, do Bayer Leverkusen, que brilhou no Campeonato Sul-Americano de 2025 ao marcar seis gols. 

Em seu lugar, espera-se que Ian Subiabre seja o artilheiro. O canhoto do River Plate é um ponta rápido e driblador que já chamou a atenção de grandes times europeus como Barcelona, Inter de Milão e Chelsea. 

O Brasil, sem Endrick e Estêvão, concentra suas opções em Pedrinho, do Zenit de São Petersburgo, e David Washington, do Santos. 

A Espanha é a seleção que mais sofreu com a ausência de jogadores. Além de Yamal, a equipe também estará sem Pau Cubarsí e Dean Huijsen, zagueiros do Barcelona e do Real Madrid, o ponta Jesús Rodríguez, do Como da Itália, e o lateral-esquerdo Alex Jiménez, que joga no Bournemouth da Inglaterra. 

Para Juan Corellano, diretor do canal especializado em futebol espanhol "A Bote Pronto", a crise econômica, que limitou o número de contratações por parte dos clubes espanhóis, permitiu esse 'boom' de jovens nos times principais. 

"A crise econômica que o futebol espanhol atravessa [...] contribui indiretamente para que muitos jovens jogadores tenham mais oportunidades em idades mais precoces", disse ele em entrevista à AFP.

O ataque espanhol será liderado por Iker Bravo, atacante da italiana Udinese, e pelo ponta Jan Virgili, que deixou o time juvenil do Barcelona para se juntar ao Mallorca.

