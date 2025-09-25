Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas

Sem Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Désiré Doué ou qualquer um dos jovens jogadores mais cobiçados do planeta, o Mundial Sub-20 começa neste sábado (27) no Chile. O futebol se prepara para testemunhar o nascimento de seus futuros ídolos. Ainda estão vivas na memória as participações de astros como Lionel Messi, Paul Pogba e Luis Suárez, jogando o torneio rumo à glória.

Mas, hoje, cada vez mais jogadores brilham ainda muito jovens, tornando o Mundial desta categoria uma competição da qual as gerações mais jovens podem abrir mão. Aos 18 anos, o espanhol Yamal (Barcelona), o argentino Mastantuono (Real Madrid) e o brasileiro Estêvão (Chelsea) já brilham na Europa, numa lista que também inclui nomes como o francês Doué (Paris Saint-Germain), de 20 anos. Mesmo tendo idade para jogar neste Mundial, seus clubes se recusaram a liberá-los. "Se depender de nós, ele ficará conosco", afirmou o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, quando questionado pela imprensa sobre a possível convocação do meia-atacante argentino.

- Sem os mais caros do mundo - O público também sentirá falta do italiano Giovanni Leoni (Liverpool), dos franceses Leny Yoro (Manchester United), Warren Zaïre-Emery (PSG) e do brasileiro Endrick (Real Madrid). E aqui está o fato que talvez resuma melhor este torneio: nenhum nome da lista dos 100 jovens jogadores mais caros do mundo, publicada pelo site especializado Transfermarkt, estará no torneio, que acontecerá entre 27 de setembro e 19 de outubro no Chile.

O Uruguai, atual campeão, tampouco poderá defender seu título após não se classificar para o Mundial no Campeonato Sul-Americano de 2025. O torneio no Chile será uma vitrine para estrelas em ascensão como o brasileiro Pedrinho, o argentino Ian Subiabre, o espanhol Jan Virgili e o mexicano Gilberto Mora. A seleção anfitriã abrirá a competição no sábado contra a Nova Zelândia, em um Grupo A que também inclui Japão e Egito.

O Grupo C será a última chave, com Brasil (cinco vezes campeão), Espanha, (campeã de 1999), México (vice-campeão de 1977) e Marrocos. A Argentina, maior vencedora do torneio com seis títulos, estreia contra Cuba no domingo, antes de enfrentar Austrália e Itália no Grupo D. A França competirá no Grupo E, onde enfrentará Estados Unidos, África do Sul e a estreante Nova Caledônia.