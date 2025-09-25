IA na América Latina, um universo promissor e ávido de talento (Google)

O panorama da inteligência artificial (IA) na América Latina é promissor, mas a região ainda apresenta uma baixa capacitação nessa tecnologia, afirma a vice-presidente do Google Hispanoamérica, Adriana Noreña, em entrevista à AFP no México. De visita ao país por ocasião dos 20 anos do Google México, Noreña expôs os planos do gigante para desenvolver a IA na América Latina e sua visão sobre questões como regulação e compensação financeira aos meios de comunicação dos quais suas ferramentas se nutrem.

- Qual é o panorama da América Latina em IA? Segundo estudos sobre a adoção da IA na América Latina, 48% das pessoas e 56% das empresas já a estão utilizando. Está próximo dos Estados Unidos, um ou dois pontos percentuais de diferença, o mesmo em relação à Europa. Um estudo da Ipsos demonstra que 70% dos latino-americanos — em particular no Chile e no México — estão muito otimistas com os benefícios que ela pode trazer. A IA, para funcionar, precisa de dados massivos e aqui há um grande universo de pessoas que vai alimentar essas ferramentas. É muito animador.

- Quais são os desafios? A falta de capacitação, de gente pronta para trabalhar com IA. O Fórum Econômico Mundial diz que um em cada seis trabalhadores terá que ser recapacitado até 2027. Temos uma escassez de talento impressionante. Estamos fazendo muitos esforços, como o "Crece con Google" (Cresça com Google, tradução livre), uma iniciativa para que as pessoas se capacitem (que já concedeu 88 mil bolsas na América Latina). No México estamos destinando dois milhões de dólares a uma ONG para capacitar 60 mil estudantes em comunidades vulneráveis.

- Como encaram os pedidos por mais regulação? A IA é tão transformadora que não pode deixar de ser regulada, caso contrário pode se tornar uma ferramenta para o mal. É preciso haver uma equipe em que estejam governo e setor privado, e que sejam criadas leis que sigam em prol do melhor. Sempre vamos favorecer e proteger, acima de tudo, a privacidade. Temos sete plataformas que são usadas diariamente por 2 bilhões de pessoas. Se cometemos erros, estamos afetando a vida dessas pessoas. Nossas equipes estão trabalhando para que essa regulação seja robusta, responsável, mas que não limite a inovação.

- Como colaboram com organizações locais contra a desinformação? O primeiro passo é alimentar as ferramentas de IA com o que é bom e o que não é, para que elas façam a checagem de fatos automaticamente. Nosso objetivo, desde o início, foi que o buscador trouxesse informação fidedigna. No México lançamos o AI Mode (para buscas em espanhol). Ele faz resumos citando as fontes que já foram verificadas pelos motores de IA do Google. Colaboramos com entidades como a AFP para nos ajudar a alimentar essa informação.