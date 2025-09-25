Banheiro público de quase US$ 1 milhão é alvo de críticas em Los Angeles

A proposta de construir um banheiro público por quase US$ 1 milhão em um parque de Los Angeles tem gerado questionamentos entre os moradores que acreditam que a cidade americana, limitada economicamente, está jogando dinheiro fora. No ano passado, as autoridades aprovaram um projeto para construir um banheiro na entrada da popular trilha do parque Runyon Canyon, a um custo estimado de US$ 960 mil (R$ 5,13 milhões).

Mas os moradores afirmam que o alto preço do equipamento se assemelha a um ato de corrupção em uma cidade que, no ano passado, reduziu o orçamento de seu departamento dos bombeiros. É "um desperdício épico de dinheiro", disse Shira Scott Astrof, vizinho do parque, em entrevista à emissora ABC. Scott Weil, membro do grupo de ação Guardiões de Runyon Canyon, formado por pessoas que vivem em suas adjacências, disse que encontrou um fornecedor que orçou o mesmo banheiro pela metade do preço. "Como uma cidade que está quebrada tem 500 mil dólares [R$ 2,67 milhões] sobrando?", perguntou.

O parque de 65 hectares está no coração de Hollywood, e suas trilhas atraem milhares de pessoas que praticam exercícios físicos, passeiam com seus cachorros e turistas. Algumas celebridades frequentam as trilhas, das quais é possível apreciar a vista de Los Angeles. O parque recebe cerca de dois milhões de pessoas por ano, indicou a prefeita Karen Bass em comunicado. Atualmente, conta com banheiros químicos.

"Um projeto para instalar um banheiro pré-fabricado em frente ao parque foi aprovado pelo Diretório [de Parques e Recreação] no ano passado, após pedidos da comunidade", afirmou. "A cidade de Los Angeles está comprometida em garantir que todos os parques sejam seguros, limpos, acessíveis e agradáveis para os moradores de Los Angeles e visitantes", acrescentou. A prefeitura não respondeu imediatamente às perguntas da AFP sobre o orçamento do banheiro.