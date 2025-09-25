Aston Villa vence Bologna (1-0) na Liga Europa e alivia crise

O Aston Villa de Unai Emery, que ainda não venceu em cinco partidas da Premier League nesta temporada, começou a Liga Europa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bologna nesta quinta-feira (25), em uma primeira rodada em que o Celta de Vigo perdeu por 2 a 1 na visita ao Stuttgart e o Porto venceu o Salzburg fora de casa. Em Birmingham, os 'Villans', que disputaram a Liga dos Campeões no ano passado, precisaram de uma estreia convincente para não piorar a má fase do início da temporada, onde estão em 18º lugar no campeonato inglês, com três pontos (três empates e duas derrotas).

A vitória contra o Bologna veio graças a um gol do escocês John McGinn aos 13 minutos, mas o Aston Villa, que teve um pênalti desperdiçado por Ollie Watkins (73'), não conseguiu respirar aliviado até o apito final. O Celta de Vigo é outro que também segue sem vencer neste início de temporada, ocupando a 16ª posição na LaLiga, com cinco pontos (cinco empates e uma derrota) em seis partidas. O time espanhol, no entanto, não conseguiu reagir nesta estreia na Liga Europa e perdeu por 2 a 1 para o Stuttgart, na Alemanha, com gols do argelino Badredine Bouanani (51') e do marroquino Bilal El Khannouss (68'). Borja Iglesias colocou emoção nos minutos finais (85'), mas os três pontos ficaram na Alemanha.

Nas outras partidas desta quinta-feira pela segunda maior competição europeia de clubes, os destaques foram as vitórias de Porto e Lyon por 1 a 0 fora de casa, em visitas a Salzburg e Utrecht, respectivamente. O triunfo do Porto na Áustria veio de forma dramática, com um gol do brasileiro William Gomes nos acréscimos. O Lyon venceu o holandês Utrecht com um gol do meio-campista americano Tanner Tessmann no segundo tempo (75').

O líder da Liga Europa é o grego Panathinaikos, que goleou o suíço Young Boys por 4 a 1, graças principalmente a um hat-trick do ponta-esquerda marroquino Anass Zaroury. A Liga Europa é disputada em formato idêntico ao da Liga dos Campeões, com um grupo único de 36 equipes que definem uma classificação conjunta ao longo de oito rodadas. --- Resultados da 1ª rodada da Liga Europa:

- Quarta-feira, 24 de setembro Freiburg (ALE) - Basel (SUI) 2 - 1 Betis (ESP) - Nottingham Forest (ING) 2 - 2