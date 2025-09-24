Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, na linha de frente para suceder a Bolsonaro

Embora ele diga que não pretende suceder seu aliado Jair Bolsonaro na liderança da direita, todos os olhos estão voltados para ele: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é fortemente cotado para as eleições presidenciais de 2026. À frente de um estado com 46 milhões de habitantes e um PIB maior que o da Argentina ou Suécia, este militar reformado de 50 anos e ex-ministro de Bolsonaro é o que tem melhor desempenho nas pesquisas para enfrentar o provável candidato da esquerda, o presidente Lula.

Conservador mais clássico que Bolsonaro, Freitas jura lealdade ao ex-presidente de extrema direita e insiste que ele deve ser o candidato, mesmo tendo sido condenado neste mês a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. "Jair Bolsonaro é nossa maior liderança política", disse o governador paulista. Mas todo o arco político espera que Bolsonaro escolha um sucessor. No cenário, também aparecem nomes como o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do clã. Defensor da eficiência econômica e da linha dura policial, o engenheiro Freitas disputou apenas uma eleição em sua vida e venceu: desde 2023, administra o estado mais rico e populoso do Brasil. Seus assessores o descrevem como um dirigente pragmático, "sem medo de fazer", que chegou ao governo após uma carreira como tecnocrata do Estado.

"Se ser pragmático é dar atenção aos problemas reais das pessoas no dia a dia e encontrar uma solução imediata para aquilo, então posso concordar com essa descrição", diz Freitas à AFP. - "Pacificar o país" - Com um olhar atento, rosto quadrado e pequenas marcas faciais, o governador mostra-se informal e acessível em público e eloquente em suas falas, repletas de números memorizados.

É mais contido que Bolsonaro, famoso por seus rompantes, mas sabe adaptar-se ao contexto: pouco antes da condenação pela trama golpista, fez um discurso inflamado contra a "ditadura" do Supremo Tribunal Federal. O bolsonarismo acusa o STF de perseguir seu líder. Casado e com dois filhos, Freitas promove uma anistia legislativa a centenas de condenados por atos golpistas, que beneficiaria Bolsonaro. Declarou que o indultaria se fosse presidente. "Sou a favor da anistia, pois é um instrumento que pode nos ajudar na pacificação do país atualmente. O Brasil precisa disso para olhar pra frente", diz.

- Do Exército ao governo - Nascido em 1975 no Rio de Janeiro e filho de uma empregada doméstica e um trabalhador do comércio, ao terminar a escola mudou-se para São Paulo para a academia militar. Graduou-se em engenharia civil e trabalhou como engenheiro do Exército. Reformou-se como capitão aos 33 anos para se dedicar ao serviço público.