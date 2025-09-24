Supertufão Ragasa afeta Hong Kong depois de provocar 14 mortes em Taiwan

Ventos fortes, chuvas torrenciais e mar agitado foram registrados nesta quarta-feira (24) em Hong Kong, enquanto o supertufão Ragasa avançava em direção ao sul da China continental depois de deixar pelo menos 14 mortos e mais de 100 desaparecidos em Taiwan. Hong Kong sofreu a queda de dezenas de árvores e inundações em vários bairros, segundo imagens divulgadas na internet.

Por volta do meio-dia (1h00 de Brasília), o Ragasa se afastava gradualmente da cidade semiautônoma chinesa, que, no entanto, deve continuar enfrentando ventos com força de furacão, segundo o serviço meteorológico local, que emitiu durante a noite alerta máximo para tufão. O fenômeno provocou uma "grande ressaca ciclônica" nas costas de Hong Kong, com o aumento no nível do mar em algumas áreas de mais de três metros acima do nível de referência, acrescentou o serviço meteorológico. A região chinesa de Macau, conhecida por seus cassinos, também sofreu inundações generalizadas e suspendeu o fornecimento de energia elétrica em algumas áreas, segundo a empresa de serviços públicos CEM. Em Taiwan, pelo menos 14 pessoas morreram e 18 ficaram feridas quando a barreira de proteção de um lago se rompeu no condado de Hualien (leste), segundo as autoridades regionais.

Os bombeiros registraram pelo menos 152 pessoas desaparecidas após a tragédia, enquanto o primeiro-ministro taiwanês, Cho Jung-tai, anunciou o compromisso de ajudar os afetados durante uma visita à região. O supertufão também provocou as mortes de pelo menos duas pessoas no norte das Filipinas. O Ministério de Gestão de Emergências da China anunciou que o tufão deve tocar o solo ao longo da costa da província de Guangdong nas próximas horas.

As autoridades da China continental ordenaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e das escolas em pelo menos 10 cidades no sul do país, medida que afetou dezenas de milhões de pessoas. As ruas estavam praticamente durante a manhã de quarta-feira em Yangjiang, uma cidade do oeste de Hong Kong. - Inundações -

Vários distritos de Hong Kong sofreram inundações. No hotel Fullerton Ocean Park, ao lado de um parque temático, um vídeo mostra o momento em que um homem perde o equilíbrio com o avanço da água pela entrada do estabelecimento. As águas também inundaram a localidade costeira de Heng Fa Chuen, segundo outro vídeo. Os ventos arrancaram a parte superior de uma passarela para pedestres, enquanto muitos dos famosos arranha-céus do centro financeiro balançavam com o vento.