ONU: Zelenski relaciona paz global a poderio militar e diz que segurança não existe sem aliados

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quarta-feira (24) que a busca pela paz no atual cenário global está inevitavelmente ligada ao poder militar e a posse de armas. "Mesmo se uma nação quer paz, ainda precisa produzir ou comprar armas. É péssimo, mas é a realidade", disse em discurso na Assembleia Geral da ONU, acrescentando que não há garantias de segurança para países sem "aliados poderosos".

Zelenski reiterou que ainda não foi possível alcançar um cessar-fogo porque "os russos recusam um acordo" e questionou: "até quando nossos reféns serão mantidos sob guarda da Rússia?". Ele lembrou que drones russos chegaram a invadir o espaço aéreo polonês e que a Estônia convocou o Conselho de Segurança após sofrer violação semelhante.