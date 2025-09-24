Nuvem tóxica contamina casas que resistiram aos incêndios de Los Angeles

Quando a casa de Karen Girard sobreviveu aos incêndios que devastaram comunidades inteiras ao redor de Los Angeles em janeiro, ela pensou que teve muita sorte. Mas pouco depois a alegria se transformou em tristeza. Nove meses após a tragédia, Girard não conseguiu voltar a habitar sua casa em Altadena, um bairro de classe média no oeste dos Estados Unidos.

Metais pesados, como chumbo, arsênico e zinco, assim como substâncias voláteis tóxicas, até cancerígenas, como cianeto e furfural, contaminam sua casa e a obrigam a proteger-se com uma máscara toda vez que entra. "Quando vi que a casa ainda estava de pé dois dias depois (do incêndio), fiquei tão feliz", lembrou Girard em entrevista à AFP. "Pensei que devia comprar um bilhete de loteria porque nunca teria tanta sorte novamente". Até que uma série de análises revelou a presença de componentes tóxicos nas paredes, nos móveis e até no chão.

"Entendi que, embora a casa ainda estivesse de pé, poderia tê-la perdido", lamentou a designer de 58 anos. "Como isso era possível?", indagou. Girard sofre de asma e tem crises respiratórias se permanecer dentro de sua casa por muito tempo, a tal ponto que seu médico alterou seu tratamento. Os incêndios de Los Angeles deixaram 31 mortos e carbonizaram mais de 16.000 edificações em Altadena e no luxuoso Pacific Palisades, um enclave próximo à costa do sul da Califórnia.

- Consequência invisível - A combustão de edifícios, veículos, aparelhos eletrônicos e plásticos deixou enormes índices de poluição, uma consequência invisível que impacta sobreviventes como Girard. Com rajadas de vento de até 160 km/h, a nuvem tóxica infiltrou-se pelas frestas e através dos dutos de ventilação.

Michael Jerrett, professor de ciências ambientais da Universidade da Califórnia (UCLA), explica que esses incêndios tinham maior potencial tóxico devido à mistura que emanou deles. "A toxicidade potencial da mistura derivada desses incêndios é provavelmente muito maior do que a de outros grandes incêndios que sofremos nos Estados Unidos, porque esses incêndios não afetaram tantas estruturas urbanas", explicou. Sua equipe analisou as comunidades incendiadas e encontrou em sua atmosfera cromo hexavalente, um composto do cromo considerado cancerígeno.