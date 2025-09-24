Moldávia se torna palco da guerra de desinformação russa dias antes de eleição

Às vésperas das eleições legislativas, os usuários moldavos viram proliferar vídeos manipulados com IA e acusações infundadas contra a presidente Maia Sandu. Segundo vários analistas, o país, que faz fronteira com a Ucrânia, tornou-se o "campo de treinamento" de Moscou em sua guerra de desinformação na Europa.

A votação de domingo é decisiva para o futuro desta ex-república soviética de cerca de 2,5 milhões de habitantes, que obteve sua independência em 1991. A campanha concentrou-se no debate entre aqueles que querem fortalecer os vínculos da Moldávia com a União Europeia, à qual é candidata, e os partidários de retornar à órbita russa. A maioria das pesquisas dá vantagem ao partido pró-europeu de Sandu, no poder desde 2021. Mas a presidente denuncia uma "interferência sem precedentes" do Kremlin nas eleições, e acusa a Rússia de "gastar centenas de milhões" de dólares para comprar votos e orquestrar campanhas de desinformação entre os eleitores.

Semanas antes das eleições, a presidente moldava tornou-se alvo de um vídeo deepfake —criado com Luma AI— no qual interpreta uma música de rap em russo que a apresenta como uma líder ineficaz. Trata-se de um dos inúmeros conteúdos enganosos de uma campanha de desinformação conhecida como Operação Overload ou Matrioska (boneca russa), segundo o coletivo online Antibot4Navalny. Outras acusações infundadas asseguram que ela sofre de esquizofrenia ou que seu partido "manipulou" as eleições.

No Telegram, entre as acusações difundidas em russo, encontra-se a ideia de que os líderes europeus querem usar Sandu para provocar uma guerra na Moldávia, impor uma ditadura e enviar os moldavos para lutar na Ucrânia. - Contas falsas - Diversas investigações apontam para um envolvimento russo nessas campanhas.

Antibot4Navalny compartilhou com a AFP diversas evidências de desinformação propagada por canais no Telegram alinhados com o Kremlin, antes de serem disseminadas por influenciadores pagos no TikTok e contas similares no X. Algumas das mensagens em inglês no X imitam organizações de mídia estrangeiras como AFP e BBC, parecendo direcionadas a audiências internacionais, incluindo mais de um milhão de moldávios que vivem no exterior. Nesta semana, a BBC publicou suas conclusões sobre uma rede secreta financiada pela Rússia que tenta perturbar as eleições.