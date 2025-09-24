Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministério do Comércio da China reitera cooperação com EUA

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Ministério do Comércio da China afirmou, nesta quarta-feira, que busca reforçar a cooperação econômica com os Estados Unidos e proteger os direitos de empresas chinesas que atuam no país. Em comunicado, a pasta destacou que, em encontro realizado com representantes de companhias chinesas de setores como finanças, logística, telecomunicações, energia e saúde, o ministro Wang Wentao pediu que os empresários "mantenham o foco na diversificação e na conformidade regulatória".

Segundo o ministério, Wentao ressaltou que "a liderança estratégica dos dois chefes de Estado apontou os princípios e a direção para o desenvolvimento das relações econômicas e comerciais entre China e EUA", e que recentes negociações bilaterais produziram "importantes consensos" que ajudaram a estabilizar o relacionamento. O ministro elogiou o desempenho das empresas chinesas nos EUA, apesar de um ambiente global marcado por "choques graves do unilateralismo e do protecionismo".

O comunicado acrescenta que o governo chinês "valoriza profundamente o desenvolvimento das empresas chinesas nos Estados Unidos" e seguirá empenhado em "estabilizar a cooperação econômica e comercial bilateral, defender resolutamente os direitos legítimos das companhias da China e criar um bom ambiente para a cooperação de benefício mútuo".

China EUA

