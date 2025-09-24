Israel diz que drone lançado do Iêmen deixou 22 feridos em balneário de Eilat

A cidade costeira israelense de Eilat, no mar Vermelho, foi atingida nesta quarta-feira (24) por um drone disparado do Iêmen, informou o Exército israelense, e os serviços de emergência relataram 22 feridos, dois deles em estado grave. É a segunda vez que Eilat, no extremo sul de Israel, é atingida por um drone estrangeiro em menos de uma semana, segundo as autoridades israelenses.

"Os terroristas hutis se recusam a aprender as lições do que aconteceu com o Irã, o Líbano e Gaza", declarou no X o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, em referência aos rebeldes iemenitas aliados do Irã que intensificaram os ataques contra Israel. "Eles aprenderão da maneira mais difícil", advertiu. "Quem causar dano a Israel será golpeado sete vezes mais forte". Segundo a rádio e televisão pública israelense, o drone explodiu perto de um hotel. "O drone caiu no centro da cidade de Eilat", indicou a polícia em um comunicado, mencionando "danos materiais" sem fornecer mais detalhes.

O Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, disse ter atendido e evacuado 22 feridos, dois deles em estado grave: um homem de cerca de sessenta anos que sofreu ferimentos nos membros por estilhaços e outro de cerca de trinta anos com lesões no peito. Vários vídeos, cuja autenticidade não pôde ser confirmada de imediato pela AFP, circularam nas redes sociais mostrando um drone se aproximando no céu diante da costa de Eilat antes de uma explosão atrás do cinturão de hotéis à beira-mar. Mais cedo, o Exército israelense havia indicado que as sirenes de alerta soaram em Eilat após a detecção de uma aeronave que se aproximava do Iêmen, e que "as tentativas de interceptação" falharam.