Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Donald Trump aplica uma política rigorosa contra a imigração irregular e, nos últimos meses, intensificou as detenções e deportações, com operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em todo o país, que provocaram críticas e protestos de ativistas dos direitos humanos e políticos da oposição.

A escritora chileno-americana Isabel Allende comparou, nesta quarta-feira (24), os centros de detenção para imigrantes nos Estados Unidos com "campos de concentração", e criticou os agentes de imigração desse país, ao acusá-los de agirem como "polícia secreta".

A escritora de 83 anos arremeteu contra a política migratória do governo Trump durante uma entrevista coletiva em Santiago, no Chile, para onde viajou após lançar este ano seu último romance, "Meu nome é Emilia Del Valle".

Isabel é sobrinha do ex-presidente socialista Salvador Allende, que foi deposto em 1973 pelo golpe de Estado de Augusto Pinochet, e migrou há mais de três décadas para a Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos.

"O que está acontecendo [com os imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos] é muito cruel. Separam famílias, deportam pessoas para lugares que nem sequer são seus locais de origem. Há campos, eles os chamam de detenção, [que] são de concentração", disse a escritora.

Isabel Allende fez uma defesa firme dos imigrantes que estão sendo estigmatizados: "As pessoas que cruzam as fronteiras ilegalmente, pelo menos nos Estados Unidos, o fazem por desespero. Não são todos bandidos, criminosos, como o governo [de Donald Trump] quer fazer crer."