Finanças do Hezbollah resistem um ano depois da guerra com Israel

Um ano após uma guerra com Israel ter desferido duros golpes contra o Hezbollah no Líbano, o movimento apoiado pelo Irã continua pagando seus combatentes e financiando seus diversos serviços sociais. O assassinato de seu líder Hassan Nasrallah em um ataque israelense em 27 de setembro do ano passado abalou o grupo xiita, mas sua união foi preservada sob o comando de seu sucessor, Naim Qassem.

À medida que o grupo enfrenta uma pressão crescente para entregar as armas, o governo dos Estados Unidos também tenta paralisar suas finanças. O enviado americano Tom Barrack afirmou que o Hezbollah tem recebido "60 milhões de dólares por mês" desde o cessar-fogo de novembro. A AFP conversou com vários membros do Hezbollah e beneficiários de seus auxílios, que afirmaram que a organização está cumprindo com seus compromissos financeiros. Todos solicitaram anonimato diante da delicadeza do tema. Seus combatentes continuam recebendo salários mensais em dinheiro entre 500 e 700 dólares (entre R$ 2650 e R$ 3713), muito acima do salário-mínimo do Líbano, que é de 312 dólares (R$ 1655).

As famílias dos "mártires" do Hezbollah ainda contam com seus subsídios, que cobrem aluguel e outras necessidades básicas, enquanto a ampla rede de escolas, hospitais e organizações de caridade do grupo o transforma em "um dos maiores empregadores do Líbano", segundo o pesquisador e especialista do movimento Joseph Daher. O Hezbollah está "sem dúvida sob pressão política e econômica", afirmou, embora seja difícil avaliar a profundidade do impacto. - Reconstrução e vigilância -

Uma fonte do Hezbollah afirmou que, desde o cessar-fogo, o grupo forneceu cerca de um bilhão de dólares (5,3 bilhões de reais) para 50.000 famílias afetadas pela última guerra. A AFP não conseguiu verificar os valores com fontes independentes. Ao contrário do que aconteceu após o conflito de 2006, quando o Hezbollah liderou a reconstrução do sul, o atual líder, Qasem, insistiu que o Estado deve financiar as obras, que ainda não começaram.

Desde a formação de um novo governo apoiado pelo Ocidente neste ano e o declínio do domínio político do Hezbollah, Beirute reforçou o controle sobre as transações financeiras do grupo. A queda em dezembro do antigo aliado sírio Bashar al-Assad também interrompeu as rotas de suprimento e os fluxos de dinheiro procedentes do Irã. As autoridades intensificaram a vigilância sobre o dinheiro que entra no Líbano, especialmente procedente do território iraniano, e o Banco Central proibiu todas as transações com a Al Qard al Hasan, uma instituição financeira ligada ao Hezbollah.