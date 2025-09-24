Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De Roma a Paris, as homenagens à 'grande dama' do cinema Claudia Cardinale

De Roma a Paris, as homenagens à 'grande dama' do cinema Claudia Cardinale

Autor Jérémy TORDJMAN com Antoine BOYER em Nemours
Autor
Jérémy TORDJMAN com Antoine BOYER em Nemours Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

De Roma a Paris, as homenagens se multiplicam nesta quarta-feira (24) após a morte de Claudia Cardinale, "grande dama" do cinema, falecida no dia anterior nos arredores de Paris, onde vivia de forma "simples e humilde", segundo sua filha.

Os elogios vieram primeiro do mundo do cinema, do qual Cardinale, falecida na terça-feira aos 87 anos em Nemours, perto de Paris, foi um ícone mundial. A atriz atuou em mais de 150 filmes sob a batuta de diretores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks ou Sergio Leone.

"Talvez tenha sido a estrela mais bela da época mais bela e rica do nosso cinema", afirmaram os encarregados pelos lendários estúdios romanos Cinecittà, Antonio Saccone e Manuela Cacciamani, onde vários de seus filmes foram rodados.

A Bienal de Veneza, que organiza a Mostra de cinema, homenageou a memória de uma atriz "única e inesquecível", que "iluminou o cinema autoral italiano e internacional".

Conhecida por seus papéis em filmes como "O Leopardo" e "Era Uma Vez no Oeste", Cardinale era uma das atrizes mais emblemáticas do cinema italiano, juntamente com Gina Lollobrigida e Sophia Loren.

O Festival de Cannes, por meio de seu delegado-geral, Thierry Frémaux, homenageou uma "italiana aventureira, livre e apaixonada" que "nos roubou o coração filme após filme (...) sempre com sua alegria e ousadia".

Os chefes de Estado italiano e francês juntaram-se às homenagens a esta atriz nascida em La Goulette, na Tunísia, em 15 de abril de 1938, filha de mãe francesa e pai siciliano.

- "Simples e humilde" -

O presidente italiano, Sergio Mattarella, descreveu-a como "uma artista extraordinária, uma heroína inesquecível do cinema italiano e internacional".

"Claudia Cardinale encarnava (...) um olhar, um talento que trouxe tanto às obras dos maiores, de Roma a Hollywood, e Paris, que escolheu como pátria", afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, no X.

Aos 17 anos, Cardinale venceu um concurso de beleza ao qual nem sequer havia se inscrito e que mudou sua vida. Convidada para a Mostra de Veneza, encantou o mundo do cinema antes de atuar, aos 22 anos, em "Rocco e Seus Irmãos" (1960), de Visconti.

Com o diretor italiano, fez um de seus filmes mais importantes, "O Leopardo", ao lado de Alain Delon e Burt Lancaster, em 1963.

Apesar de ser uma estrela mundial, a atriz vivia "de forma simples e humilde, tal como ela era", disse à AFP sua filha, Claudia Squitieri, que morava com ela em Nemours, cerca de cem quilômetros ao sul de Paris, em um lugar eclético que abrigava sua casa e a Fondazione Claudia Cardinale, um centro de acolhimento e promoção de jovens artistas.

"Estou muito feliz por ter podido compartilhar esses últimos anos com ela, em festas e na vida movimentada deste lugar", acrescentou. "Acredito que ela foi feliz aqui".

Nesta quarta-feira, algumas pessoas anônimas foram deixar flores na porta verde de sua casa.

Entre elas estava Patricia que, muito emocionada, queria prestar homenagem a uma "grande dama". "Ela marcou toda a minha vida", disse a mulher.

"Eu lhe falava frequentemente de 'Era Uma Vez no Oeste'", lembra outro vizinho, Frédéric Renard. "E toda vez, ela me dizia: 'Mas, sabe?, fiz outros filmes'", e contava os "bastidores" das gravações.

jt-abo-bur/jmo/es/mb/dd/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar