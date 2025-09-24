China anuncia redução de emissões de gases de efeito estufa após críticas de Trump

A China anunciou nesta quarta-feira (24) suas primeiras metas absolutas para reduzir os gases que aquecem o planeta, um compromisso histórico do maior poluidor do mundo, enquanto os Estados Unidos apostam novamente nos combustíveis fósseis e a Europa enfrenta dificuldades. O anúncio foi feito por meio de um vídeo do presidente Xi Jinping na ONU, onde cerca de 120 nações apresentam seus planos para frear o aquecimento global, que intensifica desastres em todo o mundo, desde inundações no Paquistão até incêndios florestais na Espanha.

Segundo o novo plano, a China reduzirá as emissões globais entre 7% e 10% até 2035, em relação ao ano de pico das emissões do país, que se acredita ser 2025. Observadores apontaram que, embora a cifra absoluta possa parecer modesta, a China tem um histórico de prometer pouco e cumprir mais, impulsionada pelo seu avanço em tecnologia verde. Isso ocorre enquanto os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump — que classificou a mudança climática como uma "fraude" perante a ONU um dia antes —, promovem os combustíveis fósseis tanto internamente quanto no exterior. "A transição verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo", disse Xi em tradução oficial. "Enquanto alguns países agem em sentido contrário, a comunidade internacional deve permanecer focada na direção correta".

A China, responsável por quase 30% das emissões globais, havia prometido anteriormente atingir o pico de sua produção de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060, sem ter estabelecido antes metas numéricas de curto prazo para a redução total de emissões. A nova meta vem acompanhada de compromissos para expandir a energia eólica e solar seis vezes em relação aos níveis de 2020, aumentar drasticamente a superfície de florestas e acelerar a produção de carros elétricos. A maioria dos países ricos, historicamente os maiores contribuintes para o aquecimento global, atingiu seu pico há décadas, mas ainda carece de planos críveis para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

- Atraso no cumprimento - "O compromisso de Pequim é um passo cauteloso que prioriza estabilidade e cumprimento em vez de ambição", disse Li Shuo, especialista do centro de análise Asia Society, com amplas conexões em Pequim, à AFP. "A boa notícia é que, em um mundo cada vez mais guiado pelo interesse próprio, a China pode estar melhor posicionada que a maioria para avançar na ação climática", acrescentou.

A China é um dos motores da economia climática, especialmente no setor de painéis solares e baterias, que domina amplamente a nível mundial. Trump alertou em seu discurso que essa hegemonia industrial poderia colocar em risco, por sua dependência, as economias ocidentais. Ao apresentar uma meta com antecedência suficiente antes da COP30, a principal reunião climática do ano que acontecerá em Belém, no Pará, a China demonstra seu compromisso contínuo com o processo internacional, após os Estados Unidos terem abandonado o Acordo de Paris pela segunda vez.