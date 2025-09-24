Ataque a centro de detenção de migrantes nos EUA deixa um morto e dois feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um ataque a tiros contra um centro de detenção de migrantes em Dallas, Texas, no sul dos Estados Unidos, informaram as autoridades nesta quarta-feira (24). O ataque, segundo relatos da imprensa local, teria ocorrido enquanto agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) levavam um grupo ao interior do centro de detenção.

"Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após o ataque de um suposto atirador contra um centro de detenção de migrantes em Dallas", informou a polícia. "A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um edifício governamental a partir de um edifício adjacente. Duas pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos de bala. Uma vítima morreu no local. O suspeito faleceu", detalhou no X. Mais cedo, autoridades federais detalharam que o atirador havia cometido suicídio. "Houve um ataque a tiros esta manhã em um centro de detenção do ICE em Dallas", informou a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem.

"Os detalhes ainda estão sendo conhecidos, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", disse Noem inicialmente. "O atirador morreu devido a uma bala autoinfligida", acrescentou. Pouco depois, o diretor interino do ICE, Todd Lyons, confirmou à rede CNN a ocorrência do ataque e disse que "a informação preliminar indica que se trata de um possível atirador de elite". A imprensa local reportou que o atirador era um homem branco que estava no terraço de um edifício e se suicidou quando os agentes da lei chegaram.

Os Estados Unidos têm conduzido uma política severa contra a migração irregular e, nos últimos meses, intensificaram as detenções e deportações. "O ataque obsessivo contra as forças da lei, em particular contra o ICE, deve cessar. Rezo por todos os feridos neste ataque e por suas famílias", escreveu o vice-presidente JD Vance no X. "Embora ainda desconheçamos o motivo, sabemos que as forças da lei do ICE enfrentam uma violência sem precedentes", disse a secretária Noem.

Segundo a imprensa local, no entanto, os feridos não eram agentes do ICE, mas sim pessoas que haviam sido detidas. A vice-diretora do ICE, Madison Sheahan, declarou à Fox News que nenhum agente do ICE ficou ferido no ataque. "Vimos muita violência nas instalações do ICE, e esta não é a primeira vez que vemos um ataque, inclusive este ano, em uma instalação do ICE", comentou.