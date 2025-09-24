A luta de escultoras para se afirmarem na época de Camille Claudel

Nos anos 1900, várias escultoras lutaram contra a difícil realidade de ser mulher em um mundo dominado por homens para seguir sua vocação, como Camille Claudel, frequentemente relegada à sombra de Auguste Rodin. Uma exposição na França finalmente as tira do anonimato. Cerca de 90 esculturas, retratos pintados, desenhos, fotografias e correspondências são expostos até janeiro no museu Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, a cerca de cem quilômetros a leste de Paris.

A exposição revela como estas mulheres, excluídas do cenário artístico e consideradas muito fracas para trabalhar com mármore, lutaram para abrir este caminho. "Desde a sua chegada a Paris em 1880, Camille Claudel, com 16 anos (na época), uniu-se a um cenário artístico já marcado pela sua presença e que não era dominado apenas por homens", explica à AFP Pauline Fleury, curadora da exposição ao lado de Anne Rivière, historiadora da arte e uma das primeiras a devolver o status de artista por si mesma àquela que por muito tempo permaneceu à sombra de seu mestre e amante Auguste Rodin. Entre estas escultoras de diversas origens sociais e nacionalidades, atraídas pela arte parisiense da Belle Époque, algumas já eram reconhecidas, mas poucas conseguiam cargos públicos. Entre elas, Marie Cazin, Charlotte Besnard, Jeanne Itasse, Laure Coutan-Montorgueil e Marguerite Syamour avançavam sob a tutela de um marido ou pai artista.

A ativista feminista Blanche Moria, filha de um fabricante de velas e de uma costureira, lutou incansavelmente pelos direitos das mulheres ao acesso à educação e ao trabalho. "A melhor resposta era o trabalho: elas trabalharam", afirmou, na época. - Solidariedade feminina -

Naquela época, as mulheres eram excluídas da Escola de Belas Artes de Paris, onde só foram admitidas progressivamente a partir de 1897. "Muitas se juntaram a ateliês privados, como a Academia Colarossi, onde tinham acesso a modelos", lembra a curadora. Entre as que frequentavam esses locais estavam Madeleine Jouvray, filha de artesãos franceses que se tornaria uma das funcionárias de Rodin, e também artistas britânicas como Jessie Lipscomb, as escandinavas Sigrid af Forselles e Carolina Benedicks-Bruce. "A escultura tradicional, o mármore e o bronze são caros, assim como custos com funcionários", observa Fleury.

"Elas também compartilhavam seus espaços pessoais de trabalho e criavam verdadeiras redes de solidariedade feminina. Cinco delas estiveram durante algum tempo no mesmo atelier que Camille Claudel, que lidera o grupo", acrescenta. Em algumas fotografias e retratos cruzados, é possível ver as artistas pintando e esculpindo umas às outras para compensar a falta de modelos profissionais. Auguste Rodin supervisionava o local. As jovens juntaram-se então a outras aprendizes no 'Dépôt des marbres', onde o autor de 'O Pensador' instalou outro ateliê.