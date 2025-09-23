Solicitante de asilo é condenado por agressões sexuais que provocaram protestos no Reino Unido

Um etíope solicitante de asilo foi condenado, nesta terça-feira (23), a um ano de prisão por agredir sexualmente uma adolescente e uma mulher. Na últimas semanas, o caso desencadeou uma série de protestos anti-imigração no Reino Unido. Hadush Kebatu foi detido em 8 de julho em Epping, no nordeste de Londres, depois de tentar repetidamente beijar uma menina de 14 anos e tocar suas pernas, além de fazer comentários sexualmente explícitos.

Ele também agrediu sexualmente uma mulher, colocando uma mão em sua coxa, quando esta interveio para impedir suas interações com a menina. Segundo a polícia, Kebatu declarou ter 38 anos, mas os registros judiciais indicam que ele tem 41. "Para mim, é evidente que sua vergonha e remorso não se devem aos crimes que cometeu, mas às consequências que tiveram", disse o juiz Christopher Williams ao proferir a sentença. Williams declarou Kebatu culpado de cinco crimes, entre eles dois de agressão sexual, após um julgamento de três dias que terminou em 4 de setembro.

Kebatu estava hospedado no Bell Hotel em Epping, que também abrigava outros 130 solicitantes de asilo e que se tornou alvo de múltiplos protestos após sua detenção. As manifestações, alimentadas pelas redes sociais, se espalharam rapidamente para outras cidades e provocaram contramanifestações. A advogada de Kebatu indicou durante a audiência que seu cliente deseja ser expulso após cumprir sua pena.