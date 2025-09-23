Relações com Putin aparentemente 'não significou nada', diz Trump sobre a guerra na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 23, que achava que seria fácil acabar coma guerra na Ucrânia no começo de seu mandato devido à relação entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin, mas que o "relacionamento com Putin aparentemente não significou nada".

Em coletiva de imprensa com o presidente francês, Emmanuel Macron, Trump voltou a pontuar que a Ucrânia precisa ter sua terra de volta e que Moscou não está disposta a parar a guerra.