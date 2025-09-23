Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relações com Putin aparentemente 'não significou nada', diz Trump sobre a guerra na Ucrânia

Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 23, que achava que seria fácil acabar coma guerra na Ucrânia no começo de seu mandato devido à relação entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin, mas que o "relacionamento com Putin aparentemente não significou nada".

Em coletiva de imprensa com o presidente francês, Emmanuel Macron, Trump voltou a pontuar que a Ucrânia precisa ter sua terra de volta e que Moscou não está disposta a parar a guerra.

Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, o republicano comentou que é preciso "acabar com isso e trazer os reféns de volta".

rússia ucrânia eua trump

