Quais as consequências do fim das atualizações do Windows 10?

O fim das atualizações do Windows 10, o sistema operacional da Microsoft, em meados de outubro provocou críticas de várias associações e a preocupação de muitos usuários, que temem ter que trocar seus computadores. Em que consiste a suspensão e quais serão as consequências?

O que acontecerá no dia 14 de outubro? A partir de 14 de outubro, os computadores que funcionam com o Windows 10, uma versão lançada em 2015, deixarão de receber atualizações do seu desenvolvedor, a Microsoft. O objetivo era "atualizar periodicamente o sistema operacional, uma vez que ele havia se tornado alvo de inúmeros ciberataques", explica à AFP Martin Kraemer, especialista em conscientização de segurança da empresa americana KnowBe4. Quais são as consequências para os consumidores?

A Microsoft recomendou aos usuários que migrassem para o Windows 11, disponível desde 2021. Alguns computadores, no entanto, não são compatíveis com a transição: para estes casos, a empresa oferece um pacote de atualizações ampliadas, com um preço de 30 dólares (156 reais na cotação atual) e duração de um ano. Várias associações de consumidores denunciaram a situação.

Nos Estados Unidos, a associação Consumer Reports lamentou que "em 2022 e 2023 ainda sejam comercializados computadores incapazes de executar o Windows 11", o que representa o risco de possam ficar obsoletos três anos após a sua compra. Na França, uma coalizão de 22 associações iniciou uma petição para solicitar atualizações gratuitas até 2030. Procurada pela AFP, a Microsoft se recusou a indicar quantos usuários seriam afetados.

De acordo com a Consumer Reports, quase 650 milhões de pessoas em todo o mundo utilizavam o Windows 10 em agosto. Outra associação americana, o Public Interest Research Group (PIRG), afirmou que até 400 milhões de computadores seriam incompatíveis com o Windows 11. Quais são os riscos? Para os usuários que não conseguirem migrar para o Windows 11 e continuarem usando o Windows 10 sem assinar a extensão de atualizações da Microsoft, aumentará a vulnerabilidade a ataques cibernéticos.