Prefeitura de Barcelona segue sem liberar Camp Nou para receber público

A prefeitura de Barcelona considerou, nesta terça-feira (23), que o Camp Nou ainda não está pronto para receber o público, mesmo que com capacidade reduzida, por questões de segurança. O Barça esperava receber a Real Sociedad no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol, com a abertura parcial para 27 mil espectadores em seu mítico estádio, ainda em obras, mas não obteve as licenças necessárias para a liberação.

Sendo assim, o time catalão usará o Estádio Olímpico de Montjuic, que foi sua casa nas duas últimas temporadas, em meio à reforma do Camp Nou. "O clube continua trabalhando para obter as permissões administrativas para a abertura do Camp Nou nas próximas rodadas", informou a diretoria 'blaugrana' em comunicado. "Atualmente, o clube está trabalhando nas novas emendas que a prefeitura divulgou hoje [terça-feira]", acrescenta a nota. Segundo a imprensa espanhola, os bombeiros da cidade relataram que havia problemas com as rotas de evacuação, entre outras questões de segurança.

"O fato de ainda não estar concluído não significa que não é seguro", disse Joan Sentelles, diretor de operações do Barcelona, aos jornalistas que visitaram o Camp Nou nesta terça-feira, antes da decisão da prefeitura. Sentelles também revelou que o teto será instalado no estádio em 2027, um ano depois do previsto inicialmente. A reabertura do estádio estava programada para novembro de 2024, mas a data foi adiada várias vezes.