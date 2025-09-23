Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polônia está pronta para "defender seu território", diz seu presidente na ONU

Autor AFP
AFP
O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, declarou nesta terça-feira (23) estar disposto a defender seu território, após um incidente em que Varsóvia acusou a Rússia de violar seu espaço aéreo com drones.

"A Polônia sempre reagirá de maneira adequada e está pronta para defender seu território", declarou o presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. "O povo polonês, assim como os países da Europa Central e Oriental, não se deixarão intimidar pelos drones russos", afirmou.

Sua intervenção ocorre depois de outro incidente com drones e de uma incursão de aviões militares russos no espaço aéreo da Estônia, que gerou uma resposta dura da Otan, da qual a Polônia é membro.

"Não aceitamos os atos impiedosos de provocação de Moscou contra nós e outros países europeus, que testam nossas reações e intimidam nossas sociedades", acrescentou Nawrocki.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que os países da Otan devem derrubar os aviões russos que violarem seu espaço aéreo.

Caças russos violaram o espaço aéreo da Estônia por 12 minutos na semana passada, o que fez com que a Otan deslocasse aviões e que Talin convocasse uma reunião de emergência.

O incidente ocorreu apenas uma semana após a Polônia iniciar consultas com a Otan após a queda de drones russos no leste do país.

rússia

