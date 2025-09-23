Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU: Zelensky diz ter discutido 'ideias promissoras para avançar paz' em encontro com Trump

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Em publicação no X, o ucraniano disse ter discutido "ideias promissoras para avançar com a paz", como o programa garante o financiamento de armas pelos aliados.

"Hoje, o foco principal foi em trazer crianças sequestradas pela Rússia de volta e o apoio aos nossos esforços de defender a vida", escreveu Zelensky. "O Sr. Presidente entende claramente a situação e está bem informado sobre todos os aspectos da guerra. Valorizamos muito o seu esforço em ajudar a terminar a guerra."

De acordo com a BBC, Zelensky disse aos repórteres em Nova York que "Trump está disposto a oferecer garantias de segurança à Ucrânia depois que a guerra terminar", mas que não tem detalhes específicos.

Durante o encontro, Trump afirmou que "o maior progresso é que a economia russa está terrível, quebrando. Francamente, a Ucrânia está fazendo um ótimo trabalho ao parar esse grande exército." Ainda sobre o conflito, Trump disse que a Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais, em publicação na rede social Truth Social.

