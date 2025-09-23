‘Ministério necessário’, afirma papa Leão XIV sobre exorcistas

Em mensagem, papa Leão XIV destacou o ministério do exorcista como "delicado", mas "necessário" / Crédito: Tiziana FABI / AFP

Uma mensagem do papa Leão XIV, divulgada durante o 15º congresso da Associação Internacional de Exorcistas (AIE), na comuna de Sacrofano, próxima à Roma, destacou o ministério como “delicado”, mas “necessário”. O evento foi realizado na Casa de Espiritualidade "Fraterna Domus”, de 15 a 20 de setembro.