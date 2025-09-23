Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Ministério necessário’, afirma papa Leão XIV sobre exorcistas

A mensagem do pontífice foi compartilhada em conferência da Associação Internacional de Exorcistas (AIE), entre os dias 15 e 20 de setembro
Uma mensagem do papa Leão XIV, divulgada durante o 15º congresso da Associação Internacional de Exorcistas (AIE), na comuna de Sacrofano, próxima à Roma, destacou o ministério como “delicado”, mas “necessário”.

O evento foi realizado na Casa de Espiritualidade "Fraterna Domus”, de 15 a 20 de setembro.

O encontro reuniu cerca de 300 sacerdotes e auxiliares exorcistas de todos os continentes, segundo informe da agência Vatican News. Sobre o ministério do exorcista, o pontífice incentivou os sacerdotes “a vivê-lo tanto como ministério de libertação quanto de consolação”.

O Santo Padre ainda apontou a importância de acompanhar os fiéis “realmente possuídos pelo maligno com a oração e a invocação da presença eficaz de Cristo”.

Mensagem do papa Leão XIV ressaltou importância do ministério dos exorcistas

O presidente da AIE, monsenhor Karel Orlita, também considerou a presença dos sacerdotes como “um sinal concreto do amor da Igreja pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem”.

Fundada em 1994 pelo padre Gabriele Amorth e pelo padre René Chenesseau, a Associação Internacional de Exorcistas foi reconhecida pela Igreja Católica como uma “Associação Privada de Fiéis Cristãos” em 2014.

