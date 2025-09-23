‘Ministério necessário’, afirma papa Leão XIV sobre exorcistas

‘Ministério necessário’, afirma papa Leão XIV sobre exorcistasA mensagem do pontífice foi compartilhada em conferência da Associação Internacional de Exorcistas (AIE), entre os dias 15 e 20 de setembro
Uma mensagem do papa Leão XIV, divulgada durante o 15º congresso da Associação Internacional de Exorcistas (AIE), na comuna de Sacrofano, próxima à Roma, destacou o ministério como “delicado”, mas “necessário”.
O evento foi realizado na Casa de Espiritualidade "Fraterna Domus”, de 15 a 20 de setembro.
O encontro reuniu cerca de 300 sacerdotes e auxiliares exorcistas de todos os continentes, segundo informe da agência Vatican News. Sobre o ministério do exorcista, o pontífice incentivou os sacerdotes “a vivê-lo tanto como ministério de libertação quanto de consolação”.
O Santo Padre ainda apontou a importância de acompanhar os fiéis “realmente possuídos pelo maligno com a oração e a invocação da presença eficaz de Cristo”.
Mensagem do papa Leão XIV ressaltou importância do ministério dos exorcistas
O presidente da AIE, monsenhor Karel Orlita, também considerou a presença dos sacerdotes como “um sinal concreto do amor da Igreja pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem”.
Fundada em 1994 pelo padre Gabriele Amorth e pelo padre René Chenesseau, a Associação Internacional de Exorcistas foi reconhecida pela Igreja Católica como uma “Associação Privada de Fiéis Cristãos” em 2014.
