Imigração é ativo 'crucial' para EUA, afirma OCDE

A imigração é um ativo "crucial" para a economia dos Estados Unidos, afirmou à AFP o economista-chefe da OCDE, Álvaro Pereira, enquanto Washington impõe restrições aos vistos no setor tecnológico e persegue imigrantes em situação irregular. O economista, que está se preparando para deixar o cargo após ser nomeado governador do Banco de Portugal, também observa que o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos a seus parceiros "demora" a se materializar no crescimento global.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com sede em Paris, revisou para cima, nesta terça-feira (23), suas previsões de crescimento global para 3,2% em 2025, embora tenha alertado que vários sinais de desaceleração já estão presentes. PERGUNTA: Ao aumentar sua previsão de crescimento global para 2025, a OCDE mostra menos pessimismo sobre o efeito das tarifas dos EUA na economia? RESPOSTA: O impacto das tarifas demora mais para ser sentido na economia, em parte porque muitas empresas em vários países anteciparam essas tarifas antes de sua entrada em vigor. Decidiram agir e exportar para os Estados Unidos e outros países para evitar essas tarifas. Dito isto, já vemos um menor crescimento e uma inflação mais alta do que o previsto.

Geralmente, quando a economia vai muito bem, o crescimento tende a estar em torno de 4%, então estamos longe disso. P: Com restrições aos vistos no setor tecnológico nos Estados Unidos, Donald Trump mantém a pressão sobre os imigrantes. Isso é uma ameaça para a economia dos EUA? R: Continuar atraindo pessoas altamente qualificadas, dos Estados Unidos ou de todo o mundo, é uma vantagem crucial para a economia dos Estados Unidos, e isso será intensificado com o avanço da inteligência artificial, já que existe fundamentalmente uma escassez significativa de mão de obra no setor tecnológico.

Os Estados Unidos e a Alemanha são os dois países da OCDE que experimentam as maiores carências de mão de obra nesses setores. Evidentemente, já há um menor crescimento da força de trabalho, o que obviamente terá um impacto no PIB. Não incorporamos em nossas previsões as mudanças mais recentes que ocorreram há apenas dois ou três dias. P: O debate aumenta na Europa sobre uma tributação para grandes fortunas. É uma solução viável para restaurar as finanças públicas?