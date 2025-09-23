Governo dos EUA afirma que dois milhões de imigrantes irregulares deixaram o país

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou nesta terça-feira (23) que mais de dois milhões de imigrantes irregulares deixaram o país, de forma compulsória ou por vontade própria, desde que Donald Trump assumiu o poder no fim de janeiro. "Dois milhões de imigrantes ilegais saíram dos Estados Unidos em menos de 250 dias, incluindo aproximadamente 1,6 milhão que se autodeportaram voluntariamente e mais de 400 mil deportações", indicou o departamento em um comunicado de imprensa.

O texto não detalha como as saídas voluntárias foram contabilizadas. O DHS pegou um aplicativo telefônico lançado pelo governo anterior do democrata Joe Biden para acolher solicitantes de asilo no país e o converteu, no início do mandato de Trump, em uma ferramenta de "autodeportação" na qual imigrantes sem documentos podiam informar ao governo sua disposição de deixar o país. O número de imigrantes irregulares que entraram nos Estados Unidos ao longo dos quatro anos de governo de Biden é objeto de debate entre especialistas. "Durante quatro meses consecutivos, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) não libertou nenhum imigrante ilegal dentro do país", explicou o comunicado.