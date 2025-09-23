Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FAB intercepta aeronave suspeita procedente do Peru

FAB intercepta aeronave suspeita procedente do Peru

Autor Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Autor
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Força Aérea Brasileira (FAB), em coordenação com a Polícia Federal (PF), interceptou, nesta segunda-feira (22), uma aeronave suspeita procedente do Peru.

De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) da Aeronáutica, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após ingressar no espaço aéreo brasileiro.

A aeronave foi considerada suspeita porque não tinha plano de voo registrado, nem matrícula visível na lataria e não se comunicou com o controle de tráfego aéreo do Brasil.

Passo a passo da operação

Em nota à imprensa, que explica o passo a passo da operação, a Força Aérea Brasileira detalha que um caça modelo A-29 Super Tucano foi enviado para interceptar e aplicar as medidas de Policiamento do Espaço Aéreo, seguindo a legislação brasileira.

Seguindo o protocolo de segurança, o piloto de Defesa Aérea se aproximou para identificar a aeronave suspeita, no procedimento nomeado Reconhecimento a Distância (RAD).

Em seguida, o piloto brasileiro tentou fazer contato visual e por rádio com a aeronave suspeita, pedindo que ela se identificasse.

Diante da ausência de resposta, o próximo passo foi a ordem da Defesa Aeroespacial para a Mudança de Rota (MRO) da aeronave monitorada.

Com a falta de resposta do piloto desta outra aeronave interceptada, o piloto do avião militar brasileiro disparou tiros de aviso.

Ainda assim, sem sinal de colaboração do piloto seguido pela FAB, o avião foi classificado como hostil e passou a ser alvo do Tiro de Detenção (TDE), conforme previsto no Decreto 5.144/04.

Nesse ponto, o piloto suspeito manobrou a aeronave para um pouso a cerca de 30 quilômetros a oeste da cidade de Tefé, na parte central do estado do Amazonas, em região desabitada.

Por fim, um helicóptero da FAB, modelo H-60 Black Hawk, transportou uma equipe da Polícia Federal até o local, que conseguiu deter o suspeito.

Proteção de fronteiras

A nota explica que a interceptação não é um evento isolado. Ela faz parte de um esforço maior de cooperação entre o Ministério da Defesa e órgãos de Segurança Pública para combater o narcotráfico, especialmente em áreas de fronteira usadas para o transporte de drogas.

A operação está incluída em programas como o de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e a Operação Ostium, que têm o objetivo de garantir a segurança do espaço aéreo nacional.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar