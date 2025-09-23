Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA apoiam as Nações Unidas 100%, disse Trump

EUA apoiam as Nações Unidas 100%, disse Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, após seu discurso perante a Assembleia Geral.

"Nosso país apoia as Nações Unidas 100%", disse Trump a Guterres. "Posso discordar dela às vezes, mas estou totalmente a favor porque o potencial para a paz nesta instituição é grande".

O tom foi diferente de seu discurso mais cedo, em que criticou o organismo mundial por emitir "palavras vazias".

*Com informações da Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, Sistema de Notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar