Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones

A primeira-ministra da Dinamarca denunciou, nesta terça-feira (23), o sobrevoo de drones que provocou o fechamento temporário do aeroporto de Copenhague como o "ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" do país. Os aeroportos da capital dinamarquesa e o de Oslo, na Noruega, permaneceram fechados por várias horas na madrugada de segunda para terça-feira devido à presença de drones em suas imediações, o que causou o desvio ou cancelamento de dezenas de voos.

A chefe de Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, vinculou a ação às recentes incursões de drones e aviões supostamente russos nos espaços aéreos de outros países da Otan ou aos ciberataques contra importantes aeroportos europeus no fim de semana. "O que vimos na noite passada foi o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento", afirmou em um comunicado. "Isto se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", acrescentou. Em declarações posteriores ao canal de televisão DR, Frederiksen afirmou que não poderia descartar o envolvimento da Rússia, o que foi rapidamente negado por Moscou.

"Ouvimos acusações infundadas do lado de lá todas as vezes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. - Alerta na Otan - A Otan exigiu que a Rússia interrompa a "escalada" de violações do espaço aéreo da organização. Os embaixadores dos países membros da Otan se reuniram nesta terça-feira a pedido da Estônia, que na semana passada denunciou a incursão em seu espaço aéreo de três caças russos, interceptados por aviões da Aliança.

"A Rússia é plenamente responsável por estas ações, que representam uma escalada, implicam um risco de erro de cálculo e colocam vidas em perigo. Devem terminar", afirmaram os 32 membros da aliança militar em um comunicado. Antes da denúncia da Estônia, Polônia e Romênia também acusaram Moscou de violação de seu espaço aéreo com drones. No primeiro país, as defesas da Otan foram mobilizadas para derrubar vários aparelhos. O Kremlin respondeu na segunda-feira que as acusações eram "infundadas" e parte de uma estratégia para "aumentar as tensões e criar um clima de confronto".

Antes das declarações de Frederiksen, o serviço de inteligência dinamarquês alertou que o país escandinavo enfrenta uma "ameaça elevada de sabotagem". "Talvez não venham nos atacar, e sim nos pressionar e ver como reagimos", declarou o diretor de operações do serviço, Flemming Drejer. A polícia afirmou que não havia conseguido identificar a pessoa que operava os drones.