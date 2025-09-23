Designer Demna estreia com a Gucci na Semana de Moda de Milão

O estilista georgiano de estilo iconoclasta Demna estreou com a Gucci na Semana de Moda de Milão nesta terça-feira (23) com um filme no qual apresentou uma coleção mista por meio de vários personagens da típica família italiana. Demna, de 44 anos, assumiu a liderança da casa de moda em julho, após ter passado 10 anos na Balenciaga, outra marca do grupo Kering, com o objetivo de revitalizar as vendas em declínio da Gucci.

Demna explicou que é muito cedo para apresentar um desfile completo este ano, mas, em vez disso, propôs uma série de "looks" no filme "The Tiger", dirigido por Spike Jonze e Halina Reijn e com a participação de Demi Moore e Edward Norton, entre outras estrelas. A coleção é protagonizada por vestidos de festa, casacos de pele sintética que destacam as coxas, coletes transparentes e minissaias, acessórios clássicos e mais de uma referência ao reinado de Tom Ford na marca. O filme com o qual Demna apresentou a coleção mista "A família" é uma sátira de estereótipos com personagens como a diva, o 'influencer', o narcisista ou o "filhinho de papai". "Para mim, todos esses arquétipos representam o público da Gucci, os futuros clientes da Gucci, onde todos poderão encontrar na coleção algo que lhes corresponda", declarou o estilista à revista WWD em uma entrevista publicada na segunda-feira.

A coleção estará à venda em dez lojas ao redor do mundo de 25 de setembro a 12 de outubro. Na Balenciaga, Demna ajudou a disparar as vendas e a ocupar capas de revistas com seus designs, muitas vezes provocadores. O criador, que fugiu da região georgiana da Abcásia na infância, por causa da guerra, tornou-se rapidamente conhecido com sua bolsa "Ikea" de 2 mil dólares (cerca de 10 mil reais): uma versão fabricada em couro do modelo original, que custa 99 centavos.