Da 'esperança' à 'vingança': as opiniões divergentes sobre o reconhecimento do Estado palestino

Vários países ocidentais reconheceram o Estado da Palestina, o que suscitou fortes reações em ambos os lados do conflito palestino-israelense. A AFP entrevistou várias pessoas de Israel e dos territórios palestinos que expressaram opiniões muito contrastantes sobre o tema.

- Habitante de Jerusalém Oriental - Rania Elias, uma palestina da parte oriental de Jerusalém, anexada por Israel, afirmou que o reconhecimento deveria ter sido feito há muito tempo. "Chegou tarde demais e não acrescenta nada à situação dos palestinos. Se tivesse chegado antes do genocídio [na Faixa de Gaza], as coisas poderiam ter avançado na direção correta", acrescentou, completando que "seu impacto agora é meramente simbólico e superficial". - Morador de Gaza -

Iyad Keshko, um morador da Cidade de Gaza, onde o Exército israelense realiza uma ofensiva terrestre, afirmou que o reconhecimento do Estado palestino representa um desafio à legitimidade de Israel. "A legitimidade do Estado de Israel se tornou instável, e as grandes potências estão percebendo que Israel está cometendo um genocídio e um holocausto contra o povo palestino", afirmou Keshko, de 50 anos, que vive com sua família em uma tenda, no distrito de Al Rimal. "O reconhecimento do Estado não obrigará Israel a parar a guerra, mas isolará Israel e os israelenses serão amaldiçoados mundialmente por seus crimes e sua guerra de extermínio", acrescentou.

- Residente na Cisjordânia - Salma Ali, uma doutoranda de 35 anos, residente em Ramallah, minimizou a importância do reconhecimento do Estado palestino e afirmou que a medida mudará muito pouco a situação dos palestinos que vivem sob ocupação israelense. "Como a situação das pessoas na Cisjordânia vai melhorar?", questionou. "Você não pode ir a lugar nenhum. Não pode ir a outras cidades. Não pode ir aos vilarejos. Sua vida [se reduz a passar] longas horas em pontos de controle. Como isso melhora [minha vida]?", indagou.

"Não melhora [...] Não significa nada. Não melhora a vida na Cisjordânia. Não faz a ocupação desaparecer", completou. - Árabe-israelense - Sami al Ali, um árabe-israelense que mora em Jerusalém, afirmou que o reconhecimento deveria estar acompanhado de mudanças no terreno.