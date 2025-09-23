Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ciberataque afeta principais aeroportos europeus

Ciberataque afeta principais aeroportos europeus

Ataque cibernético afetou sistemas de check-in e despacho de bagagem, causando atrasos e cancelamentos de voos em Bruxelas, Berlim e Londres.Os principais aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Berlim e Heathrow, em Londres, foram afetados por "interrupções cibernéticas" que impactaram os sistemas de check-in e despacho de bagagem, causando atrasos, informou neste sábado (20/09) a empresa Collins Aerospace, fornecedora internacional de sistemas de check-in aeroportuários. "Tomamos conhecimento de uma interrupção cibernética em nosso software MUSE em determinados aeroportos", informou a empresa aeroespacial, depois que pelo menos três aeroportos europeus movimentados relataram problemas e alertaram sobre atrasos e cancelamentos de voos. "O impacto se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao despacho de bagagem e pode ser mitigado com operações de check-in manual", acrescentou a Collins Aerospace. Pelo menos 10 voos foram cancelados no aeroporto de Bruxelas e outros 17 sofreram atrasos de mais de uma hora após o sistema ter sido atingido por um "ataque cibernético" durante a noite de sexta-feira, informou o aeroporto. Apenas o check-in e o embarque manuais estavam sendo realizados aeroporto de Bruxelas, que aconselhou os passageiros que voarem no sábado a verificar o status do voo com as companhias aéreas antes de se dirigirem ao terminal aéreo. O incidente, que ainda não foi resolvido, causou graves transtornos para os 35 mil passageiros que planejavam viajar neste sábado a partir da capital belga, e o aeroporto já prevê que os problemas continuem durante o domingo. As operações de check-in e embarque tiveram que ser feitas manualmente, o que originou longas filas nos balcões. Londres e Berlim O Aeroporto de Heathrow, em Londres — o mais movimentado da Europa — informou que seus sistemas de check-in e embarque, também fornecidos pela Collins Aerospace, foram afetados por um "problema técnico" que "pode ​​causar atrasos para os passageiros que embarcam". O aeroporto de Berlim publicou um aviso em seu site informando: "Devido a um problema técnico em um provedor de sistema que opera em toda a Europa, há tempos de espera mais longos no check-in. Estamos trabalhando em uma rápida solução". As autoridades dos aeroportos de Heathrow e Berlim não informaram o que causou os "problemas técnicos". O aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, disse um porta-voz. Um funcionário do centro de controle de operações do aeroporto de Zurique também afirmou que o aeroporto não foi afetado. O aparente ataque cibernético de sábado ocorreu um dia depois de o aeroporto da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, anunciar que seu site havia sido hackeado. Aeroporto de Dublin Num evento paralelo aos problemas em Londres, Bruxelas e Berlim, o Aeroporto de Dublin foi esvaziado neste sábado como medida de precaução, depois de um alerta de segurança, informou o aeroporto irlandês nas redes sociais. As operações só foram retomadas horas mais tarde. “O Aeroporto de Dublin confirma que o Terminal 2 foi liberado”, escreveu o aeroporto de Dublin na rede social X às 13h50 (horário local, 9h50 de Brasília). A administração informou também que "é possível que algumas interrupções temporárias continuem durante o resto do dia" e recomendou aos passageiros que consultem suas respectivas companhias aéreas para receber atualizações. Em uma publicação anterior, o aeroporto de Dublin confirmou que havia esvaziado seu Terminal 2 como medida de precaução que, de acordo com a emissora pública irlandesa RTÉ, ocorreu após o recebimento de um "alerta de segurança" por volta das 11h30 (horário local, 7h30 de Brasília). A polícia irlandesa (Garda) também confirmou no X a presença de agentes na "cena de um incidente" no Terminal 2 do aeroporto e indicou que o acesso de veículos a ambos os extremos do local estava restrito. md (AFP, DPA, Reuters)

