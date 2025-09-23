Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Catar diz na ONU que continuará esforços para conseguir trégua em Gaza

Autor AFP
O emir do Catar disse nesta terça-feira (23), perante a Assembleia Geral da ONU, que seu país continua com os esforços diplomáticos para negociar o fim da guerra em Gaza, apesar dos recentes ataques de Israel.

O xeque Tamim bin Hamad al Thani condenou o ataque "traiçoeiro" realizado por Israel em seu país, voltado contra as lideranças do Hamas que estavam em um centro residencial em Doha, onde mantinham um escritório de representação.

O Catar, junto com Egito e Estados Unidos, havia liderado esforços para negociar um cessar-fogo entre Israel e Hamas, com várias rodadas realizadas em Doha, mas sem resultados.

"Ao contrário do que afirma o primeiro-ministro de Israel, este ataque não corresponde ao direito legítimo de perseguir os perpetradores de atos terroristas" e "mina qualquer esforço diplomático destinado a pôr fim ao genocídio contra o povo de Gaza", disse o xeque catari perante a Assembleia.

Mas "continuaremos com os esforços diplomáticos mesmo quando, para nossos inimigos, parece que é mais fácil recorrer às armas", afirmou o emir.

O Catar surgiu como um mediador confiável para as partes após o ataque brutal do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, no qual fez 251 pessoas como reféns, e que desencadeou a devastadora resposta militar israelense em Gaza.

O emir também acusou Israel de "abandonar a ideia de libertar os reféns".

"Seu objetivo é destruir Gaza para que seja inabitável" e disse que o líder israelense "quer continuar a guerra".

onu

