Casa Branca exige investigar incidente em escada rolante que afetou Trump na ONU

Autor AFP
A Casa Branca exigiu nesta terça-feira (23) investigar se o incidente que afetou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma escada rolante na sede das Nações Unidas em Nova York foi deliberado e, se for o caso, pediu a demissão imediata do responsável.

"Se alguém na ONU parou deliberadamente a escada rolante quando o presidente e a primeira-dama a utilizavam, deve ser despedido de imediato e uma investigação deve ser iniciada", disse a porta-voz da Presidência americana, Karoline Leavitt, no X.

Um porta-voz da ONU declarou à AFP que o percalço ocorreu de forma acidental.

"O mecanismo de segurança foi ativado inadvertidamente por alguém que estava à frente do presidente", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, ao acrescentar que o dispositivo voltou a funcionar posteriormente.

Antes de pronunciar seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, Trump subiu na escada rolante atrás de sua esposa, Melania Trump, mas o equipamento parou de funcionar quase de imediato. O presidente americano e a primeira-dama mantiveram o equilíbrio segurando-se no corrimão. Depois subiram a pé.

O incidente deixou Trump bastante irritado, já que ele é muito suscetível a qualquer contratempo durante suas aparições públicas.

"As duas coisas que recebi das Nações Unidas foram uma escada rolante defeituosa e um teleprompter defeituoso", afirmou ele durante o discurso, referindo-se a outro problema técnico ocorrido no início de sua intervenção.

Dujarric não quis se pronunciar sobre a segunda falha. "Não temos comentários, já que o teleprompter do presidente americano é operado pela Casa Blanca", declarou o porta-voz do secretário-geral da ONU.

Trump se queixou de tudo isso em sua rede Truth Social.

Em uma mensagem na rede X, a porta-voz da Casa Branca publicou um trecho de um artigo do jornal The Times, segundo o qual funcionários da ONU discutiam em tom de piada a possibilidade de bloquear escadas rolantes e elevadores durante a visita do presidente americano.

