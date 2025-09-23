Abel vs Gallardo: um jogo de xadrez que vale vaga nas semis da Libertadores

De um lado, o poderoso Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira. Do outro, o River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo. Dois dos técnicos mais prestigiados do futebol sul-americano se enfrentam nesta quarta-feira (24) com as semifinais da Libertadores em jogo. O 'Verdão' chega para o jogo de volta das quartas de final, no Allianz Parque, em São Paulo, com uma vantagem expressiva: venceu o jogo de ida por 2 a 1 na semana passada, no Monumental, em Buenos Aires.

"São jogos diferentes", alertou Abel, que levou o time paulista aos títulos da Libertadores em 2020 e 2021. Na primeira delas, venceu o River Plate de 'El Muñeco' nas semifinais. "Não sei como vai ser esse jogo, porque não tenho bola de cristal. Sei como vamos nos preparar e não acho que haverá grandes surpresas nem de um lado nem do outro", continuou o português em entrevista coletiva no sábado, após a vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. "Temos que vencer no Brasil, não temos outra escolha", disse Gallardo, que também ostenta um histórico de conquistas. O argentino de 49 anos participou de três dos quatro títulos da Libertadores conquistados pelo clube portenho: como técnico em 2015 e 2018 e como jogador em 1996. - Reforços em alta -

Abel, de 46 anos, deve contar com Andreas Pereira, contratado no final do mês passado junto ao Fulham, da Inglaterra. O meio-campista nascido em Duffel, na Bélgica, mas que já vestiu a camisa da seleção brasileira, marcou dois gols no fim de semana na vitória do Verdão em casa, que o deixou a dois pontos do líder Flamengo, com um jogo a menos. Os reforços do clube paulista para esta Libertadores estão se mostrando fundamentais.

O atacante Vitor Roque marcou um dos dois gols da equipe na visita a Buenos Aires. Roque se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e sul-americano no início deste ano, quando o Palmeiras pagou € 25,5 milhões ao Barcelona (cerca de R$ 159 milhões pela cotação atual). - 'Juanfer' Quintero pode ser novidade -

O River Plate, por sua vez, sofreu uma dura derrota por 2 a 0 para o Atlético Tucumán pelo Campeonato Argentino, em uma partida em que preferiu poupar a maioria de seus titulares. Jogadores como Franco Armani, Gonzalo Montiel e Maximiliano Salas sequer foram relacionados. Gallardo, a quem Abel descreveu como "um dos melhores técnicos da América do Sul", estuda quais jogadores pode colocar em campo para reverter a desvantagem.