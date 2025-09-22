Trump desaconselha mulheres grávidas a tomar paracetamol e associa fármaco ao autismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desaconselhou nesta segunda-feira (22) o uso de paracetamol em mulheres grávidas porque poderia estar "associado a um risco muito elevado de autismo", uma declaração que contradiz a experiência médica. "Não tomem", "não deem ao seu bebê", declarou o republicano durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca dedicada ao autismo, um dos temas que mais o preocupam.

Trump se referia ao Tylenol, o medicamento com paracetamol mais comum nos Estados Unidos, um composto vendido sem receita e utilizado há décadas, sem que os estudos tenham mostrado efeitos gravemente contraproducentes. O autismo, no entanto, cresceu exponencialmente nos Estados Unidos (e em muitos outros países, segundo estudos médicos comprovados), insistiu Trump, ao lado do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., e outros responsáveis do Departamento de Saúde. Kennedy é um declarado cético em relação às vacinas. Trump mencionou uma taxa de prevalência do autismo que teria crescido de forma incontrolável nos Estados Unidos: há décadas, explicou, "uma em cada 20 mil crianças" era diagnosticada como autista.

Esse percentual passou a "uma em cada 10 mil" e seguiu caindo até "uma em cada 31 crianças" atualmente, assegurou, exibindo cartazes para apoiar suas declarações. "Segundo um rumor — e não sei se é verdade — não existe paracetamol em Cuba porque eles não podem se dar ao luxo de tê-lo. Pois bem, quase não há autismo", afirmou o presidente. Presente em analgésicos amplamente utilizados como Doliprane ou Dalfagan, o paracetamol ou acetaminofeno é recomendado para mulheres grávidas contra dor ou febre, já que outros medicamentos, como aspirina ou ibuprofeno, estão contraindicados, especialmente no final da gestação.

Vinculá-lo ao autismo seria "muito irresponsável e potencialmente perigoso", advertiram no início de setembro dezenas de cientistas americanos especializados em autismo, depois de o Wall Street Journal mencionar essa possibilidade. "A ciência é muito mais matizada e incerta", insistiram, alertando que tal anúncio semearia "confusão e medo". Trump disse que, diante da possibilidade de estar vinculado ao autismo — uma condição do neurodesenvolvimento que afeta as capacidades de comunicação e de relacionamento do ser humano —, seria melhor "evitar na medida do possível" o consumo desse medicamento.

Paralelamente às declarações do presidente, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos anunciou que dava luz verde ao uso da leucovorina para combater determinados aspectos do autismo, como o atraso de linguagem. O ácido fólico é administrado em alguns países de forma habitual a mulheres grávidas para o desenvolvimento saudável dos bebês. - Necessidade de estudos -