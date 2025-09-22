Tesouro dos Estados Unidos 'pronto para fazer o necessário' para apoiar a Argentina

O governo dos Estados Unidos "está pronto para fazer o que é necessário" para apoiar a Argentina, anunciou nesta segunda-feira (22) o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na rede social X.

"As opções podem incluir, mas não se limitam a, linhas de swap, compras diretas de moedas e aquisições de dívida governamental denominada em dólares americanos", afirmou o secretário em sua mensagem.