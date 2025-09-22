Sarah Ferguson, afastada de organização beneficente por seus laços com Jeffrey Epstein
A ex-esposa do príncipe Andrew, Sarah Ferguson, foi afastada, nesta segunda-feira (22), de uma associação beneficente da qual era madrinha, após a publicação de um e-mail enviado a Jeffrey Epstein, no qual ela chamava o criminoso sexual de "amigo supremo".
Nessa mensagem, datada de 2011 e à qual teve acesso o The Mail on Sunday, Ferguson se refere ao financista americano como um "amigo fiel, generoso e supremo" e pede desculpas por tê-lo renegado.
A duquesa de York explicou a Epstein que havia sido obrigada a dar uma entrevista sobre ele semanas antes para proteger "minha carreira como autora de livros infantis e filantropa".
Nessa entrevista, Ferguson prometeu que "nunca teve nada a ver com" Epstein e afirmou que o empréstimo de 15 mil libras (cerca de 106,5 mil reais na cotação atual) que o bilionário lhe fez constituiu um "gigantesco erro de julgamento".
Anteriormente, Ferguson, de 65 anos, havia dito que Epstein lhe havia deixado esse dinheiro para ajudá-la a quitar dívidas.
Nesta segunda-feira, a organização beneficente de orfanatos Julia's House anunciou que encerrou seu relacionamento com Ferguson "após as informações compartilhadas neste fim de semana sobre correspondência da duquesa de York com Jeffrey Epstein".
"Julia's House tomou a decisão de que seria inapropriado para ela continuar como patrocinadora da organização beneficente", indicou em um comunicado.
Segundo um porta-voz de Ferguson, o e-mail de 2011 que veio à tona foi enviado pela duquesa de York porque ela foi "aconselhada" a fazê-lo para "tentar apaziguar Epstein e suas ameaças" após a entrevista.
Ferguson se casou com o príncipe Andrew em 1986 e dez anos depois eles se separaram.
Ainda assim, ainda vivem juntos em Royal Lodge, em Windsor, ao oeste de Londres e de vez em quando fazem aparições públicas, como no funeral da duquesa de Kent na semana passada.
Andrew, irmão do rei Charles III, caiu em desgraça por sua proximidade com o financista. Uma mulher americana o acusou de tê-la agredido sexualmente quando tinha 17 anos, após ter sido "emprestada" por Epstein, segundo ela.
Andrés não tem nenhum papel público desde novembro de 2019. Em 2022, perdeu suas honras militares e deixou de utilizar o título de Alteza Real.
