Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nicarágua assina acordos comerciais com regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

Nicarágua assina acordos comerciais com regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Nicarágua assinou acordos comerciais com cinco regiões ucranianas ocupadas pela Rússia, informaram meios de comunicação oficiais de Manágua nesta segunda-feira (22).

Os acordos com as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Sebastopol (Crimeia) foram assinados em Moscou por Laureano Ortega Murillo, filho dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do mandatário russo, Vladimir Putin.

"Ficamos muito honrados de firmar estes acordos de cooperação com estas regiões e repúblicas [...] que reivindicaram seu direito histórico de ser parte integral da Federação da Rússia", declarou Ortega Murillo, segundo o portal oficial El 19 Digital.

A Nicarágua prevê exportar alimentos e produtos agropecuários, entre outros, para estas regiões. "Estamos prontos para receber delegações das repúblicas e regiões com as quais estamos assinando estes acordos", afirmou Ortega Murillo.

O país centro-americano é o principal aliado de Rússia e China na região. Os vínculos com estas potências são conduzidos pelo filho dos copresidentes, de 48 anos.

O exército russo invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e agora ocupa cerca de 20% desse país. Moscou afirma que cinco regiões ucranianas fazem parte de seu território: Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia. 

Em 2008, a Nicarágua também reconheceu a independência - instigada pela Rússia - das regiões separatistas georgianas de Abecásia e Ossétia do Sul. Além disso, confirmou a anexação da Crimeia por Moscou em 2014. 

Rússia e Nicarágua mantêm uma estreita cooperação econômica e militar após o retorno de Ortega ao poder em 2007. O mandatário é um antigo aliado de Moscou que governou a Nicarágua desde o triunfo da Revolução Sandinista de 1979 até 1990.

bur-hma/fj/dga/yr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar