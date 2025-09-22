Ministra da Albânia gerada por IA, uma manobra que levanta inúmeras questões

A Albânia nomeou uma ministra com inteligência artificial (IA) para supervisionar as licitações de contratos públicos e prevenir casos de corrupção. No entanto, além do impacto na comunicação, a iniciativa levanta inúmeras questões técnicas, políticas e éticas. - Realmente incorruptível? -

Ao anunciar a nomeação de Diella, como é chamada a ministra gerada por IA, o primeiro-ministro albanês, o socialista Edi Rama, declarou que os procedimentos de contratações públicas estariam "100% livres de corrupção". "Diella nunca dorme, não precisa ser paga, não tem interesses pessoais, não tem primos, e primos são um grande problema na Albânia", enfatizou o primeiro-ministro, cujo país ocupa a 80ª posição de 180 no ranking de corrupção da ONG Transparência Internacional. Os políticos albaneses estão frequentemente envolvidos em licitações fraudulentas: o prefeito da capital, Tirana, antes próximo de Rama, está em prisão preventiva por suspeita de corrupção na concessão de licitações e lavagem de dinheiro. O líder da oposição e ex-primeiro-ministro Sali Berisha também é suspeito de atribuir contratos públicos a pessoas próximas dele.

Diella poderia ser a solução? É altamente improvável, segundo vários especialistas. "Como qualquer sistema de inteligência artificial, Diella depende totalmente da qualidade e consistência dos dados e da confiabilidade dos modelos em que se baseia", explica Erjon Curraj, especialista em transformação digital e segurança cibernética. No momento, praticamente nada se sabe sobre como o Diella funciona, mas provavelmente utiliza um LLM (Large Language Model, grande modelo de linguagem em tradução livre) para responder às solicitações.

Os LLMs são grandes modelos de linguagem que produzem enormes volumes de texto e são usados, por exemplo, em chatbots como ChatGPT ou Gemini. No entanto, "se esses dados estiverem incompletos, tendenciosos ou desatualizados, ela pode interpretar documentos de forma equivocada, apontar erroneamente para um fornecedor ou não detectar sinais de conluio", enfatiza Curraj. "Os LLMs são um reflexo da sociedade; eles têm vieses. Não há razão para que eles resolvam o problema da corrupção", observa Jean-Gabriel Ganascia, filósofo, cientista da computação e especialista em inteligência artificial.

- Responsabilidade - A oposição albanesa recorreu ao Tribunal Constitucional para determinar quem assumirá a responsabilidade pelas decisões tomadas pela IA. "Quem controlará Diella?", perguntou Sali Berisha ao Parlamento. A responsabilidade é um dos desafios, enfatiza Ganascia. "Se deixarmos a tomada de decisões públicas para uma máquina, isso significa que não há mais responsabilidade; somos reduzidos à condição de escravizados".