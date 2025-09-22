Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem

Autor AFP
Tipo Notícia

O atacante do Barcelona Lamine Yamal, na disputa pela Bola de Ouro, conquistou o Troféu Raymond Kopa de melhor jogador jovem da temporada 2024/2025 nesta segunda-feira (22), superando Désiré Doué, do PSG. 

Yamal, de 18 anos, recebeu seu prêmio no palco do Théâtre du Châtelet, no coração de Paris, das mãos do ex-zagueiro francês Raphaël Varane.

"Muito obrigado à France Football pelo prêmio, obrigado ao meu clube, o Barcelona, à seleção nacional, à minha família. Não posso esquecer dos meus companheiros de equipe. Espero continuar trabalhando e ganhar muitos outros", disse o jovem atacante ao receber o prêmio.

Lamine Yamal ainda concorre à Bola de Ouro, que é entregue no final da noite, já que o júri é diferente. O Troféu Kopa é concedido por ex-vencedores da Bola de Ouro, de uma lista previamente elaborada pela redação da France Football. 

Yamal contribuiu muito para a excelente temporada do Barcelona, marcando 18 gols e dando 25 assistências em todas as competições, além de vencer a LaLiga e a Copa do Rei pelo clube catalão. 

E o jovem espanhol brilhou com seu talento na semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, apesar da eliminação de sua equipe.

No feminino, a vencedora do Troféu Kopa foi a meio-campista espanhola Vicky López, também jogadora do Barcelona.

