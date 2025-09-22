Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guiana aprova projeto que deve dobrar produção de petróleo próximo ao Essequibo

Autor AFP
Tipo Notícia

A Guiana anunciou nesta segunda-feira (22) a aprovação de uma nova licença de exploração para o projeto marítimo Hammerhead, que deve fazer com que o país mais do que dobre sua produção de petróleo.

O projeto vai contar com o investimento da petroleira americana ExxonMobil e seus sócios de cerca de 6,8 bilhões de dólares (36,3 bilhões de reais).

Segundo a estimativa do Ministério de Recursos Naturais da Guiana, quando o desenvolvimento do campo Hammerhead estiver concluído, em 2029, a produção de petróleo do país deverá ser de 1,5 milhão de barris por dia (bpd).

O projeto consolidará a Guiana como um dos maiores produtores de petróleo per capita do mundo, competindo com a vizinha Venezuela em exportações totais, segundo analistas.

O campo Hammerhead, localizado no bloco Stabroek, fica no oceano Atlântico, nas proximidades do Essequibo, território reivindicado pela Venezuela, e em águas que Caracas considera ainda não delimitadas.

Atualmente, a ExxonMobil e suas parceiras Chevron (que adquiriu a canadense Hess) e a chinesa CNOOC Petroleum extraem 650 mil bpd e planejam chegar a 900 mil bpd até o fim de 2025.

"O projeto Hammerhead deve fortalecer a segurança energética e impulsionar o crescimento industrial, já que se soma a uma carteira crescente de empreendimentos que consolidam a Guiana como um ator-chave no cenário energético global", afirmou o ministério em nota.

Com reservas estimadas em 445 milhões de barris, o campo começará a operar no segundo trimestre de 2029, com 150 mil bpd, segundo projeções oficiais.

A ExxonMobil destacou em comunicado que, com o Hammerhead, suas aplicações no setor petrolífero da Guiana ultrapassarão 60 bilhões de dólares (cerca de 320 bilhões de reais), entre recursos já investidos e comprometidos em sete projetos.

O petróleo e o gás associado serão produzidos por meio de uma plataforma flutuante de produção e armazenamento (FPSO, na sigla em inglês), que será construída pela japonesa MODEC, especializada nesse tipo de estrutura offshore.

A unidade será ligada a 10 poços de produção e oito de injeção de gás, que será transportado por dutos até o continente, onde já estão em construção uma usina de 300 megawatts e outra usina de líquidos de gás natural que já estão em construção em terra firme.

