Centro Pompidou de Paris fecha para reformas durante cinco anos

O Centro Pompidou de Paris, que abriga uma das coleções de arte moderna mais importantes do mundo em um dos prédios mais famosos do planeta, fechará suas portas nesta segunda-feira (22) durante um período de cinco anos para reformas. O museu, famoso por seu exterior colorido e seus tubos e escadas rolantes visíveis, atrai a cada ano milhões de visitantes que chegam tanto para admirar a arquitetura como as obras de artes que há em seu interior.

O centro, desenhado pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers e batizado em homenagem ao ex-presidente Georges Pompidou, abriu suas portas em 1977. O edifício, que recebeu milhões de visitantes em 2024, tem nove andares (120.000 m²). Sua coleção permanente fechou ao público em março, quando começaram a retirar as peças expostas, entre as quais estão obras de Francis Bacon, Frida Kahlo, Salvador Dalí e Marcel Duchamp, entre muitos outros. As exposições temporárias podem ser visitadas, mas esta segunda-feira será a data limite para ver a última mostra, uma retrospectiva do artista alemão Wolfgang Tillmans. O museu permanecerá aberto excepcionalmente até às 23h (18h em Brasília) com entrada gratuita e depois fechará suas portas até 2030. De 22 a 25 de outubro, no entanto, receberá um espetáculo musical e artístico em ocasião da semana de arte contemporânea de Paris.

Durante o fechamento, suas coleções permanentes poderão ser vistas na França e em outros museus no exterior. A remodelação será liderada pelo casal franco-japonês Nicolas Moreau e Hiroko Kusunoki, juntamente com a arquiteta mexicana Frida Escobedo e os engenheiros AIA Life Designers. "O Pompidou é talvez o museu que mais me impactou em minha carreira", disse Escobedo após ser escolhida para o projeto. "Tem muito a ver com a ideia do espaço público, como algo que não pertence a um contêiner fechado. Não é apenas o Pompidou, é uma praça que se estende, que gera conteúdos."