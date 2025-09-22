Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canadá registra perda 'mais grave' de vida silvestre em décadas, diz estudo

Tipo Notícia

A biodiversidade no Canadá caiu 10% nos últimos 50 anos e há centenas de espécies sob risco de extinção, afirmou o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês) em relatório nesta segunda-feira (22).

"Em média, cada grupo de espécies incluído — aves, peixes, mamíferos, répteis e anfíbios — está avançando na direção equivocada", disse o WWF em comunicado que acompanhou o relatório 'Living Planet 2025' para o Canadá.

Certas populações como as lontras-marinhas estão melhorando. Contudo, o grupo de conservação disse que 52% da população de todas as espécies estudadas para o relatório do Canadá está em declínio, incluindo a rara coruja-das-neves.

"Este é o declínio mais grave que observamos desde que começaram os relatórios", escreveu no comunicado James Snider, vice-presidente do WWF para o Canadá.

Segundo essa organização, a biodiversidade no Canadá registrou uma perda de 10% entre 1970 e 2022.

As espécies avaliadas globalmente como estando em risco de extinção no Canadá, como a baleia-franca-do-atlântico-norte e a tartaruga-de-couro, registraram um declínio de 43%, segundo o relatório.

Regiões como a floresta boreal, com menor nível de presença humana, experimentaram reduções menores, enquanto os hábitats nas pradarias do Canadá diminuíram em 62%.

No ano passado, o WWF reportou uma diminuição global da população de vida silvestre de 73% desde 1970.

A especialista em conservação Jessica Currie, que trabalhou no estudo, disse à AFP que a redução do hábitat — em grande parte devido à expansão agrícola — "é um dos principais fatores da perda de biodiversidade".

O documento evidencia a dependência econômica do Canadá de seus vastos recursos naturais, mas indica que a conservação deve ser prioridade na gestão de projetos industriais ou de infraestrutura.

Um exemplo bem-sucedido que apontou foram os projetos de redução do ruído dos barcos para proteger as populações de baleias na costa oeste do Canadá.

O WWF destacou que as ações para reverter a perda de população já foram apresentadas no acordo do Marco Global da Biodiversidade firmado em 2022 na COP15, em Montreal.

O Canadá tem como meta proteger 30% de suas terras e oceanos, e restaurar 30% das terras degradadas até 2030.

