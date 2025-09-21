Talibãs descartam devolução da base aérea de Bagram aos Estados Unidos

Qualquer acordo para devolver a antiga base americana de Bagram é "impossível", declarou neste domingo (21) o governo do Afeganistão, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou Cabul com sanções caso rejeite a proposta. Bagram, a maior base aérea do Afeganistão, localizada ao norte de Cabul, foi o centro de operações americanas em sua guerra contra os talibãs durante 20 anos.

Trump ameaçou no sábado punir o país, sem especificar como, caso não devolva a base aos Estados Unidos, quatro anos após a retirada dos americanos do Afeganistão. "Se o Afeganistão não devolver a Base Aérea de Bagram a quem a construiu, os Estados Unidos da América, COISAS RUINS VÃO ACONTECER!!!", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social. Neste domingo, no entanto, o chefe de gabinete do Ministério da Defesa, Fasihudin Fitrat, disse que é impossível chegar a um acordo de tal natureza com os Estados Unidos. "Recentemente, algumas pessoas afirmaram ter iniciado negociações com o Afeganistão para recuperar a base aérea de Bagram", disse Fitrat, em comentários divulgados pela imprensa local. "Um acordo, mesmo que seja sobre uma polegada do território afegão, é impossível. Nós não precisamos", ressaltou.

Poucas horas depois, o governo afegão afirmou em um comunicado que "a independência e integridade territorial do Afeganistão são de extrema importância". - Base estratégica - Trump lamenta com frequência a perda de Bagram, destacando sua proximidade com a China, mas na quinta-feira, durante sua visita de Estado ao Reino Unido, foi a primeira vez que mencionou publicamente que os Estados Unidos devem recuperar o controle da base.

As tropas americanas e da Otan abandonaram Bagram de maneira caótica em julho de 2021, durante a presidência de Joe Biden, como parte de um acordo de paz negociado por Trump em seu primeiro mandato, enquanto os talibãs tomavam o controle de amplas áreas do Afeganistão antes de finalmente assumir o controle de todo o país. A perda do poder aéreo provocou o colapso militar afegão em semanas e possibilitou o retorno dos talibãs ao poder. No sábado, após a publicação de suas mensagens nas redes sociais, jornalistas perguntaram a Trump na Casa Branca se ele estava considerando enviar tropas americanas para recuperar Bagram.

"Não vamos falar sobre isso, mas agora estamos conversando com o Afeganistão, e a queremos de volta, queremos de volta logo, imediatamente. E se eles não fizerem isso, vocês vão descobrir o que eu vou fazer", respondeu. - Uma pequena cidade - Bagram foi uma peça-chave na campanha militar liderada pelos Estados Unidos contra os talibãs, cujo governo foi derrubado por Washington após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.